11月8日、松本人志が、同氏の性加害を報じた「週刊文春」と発行元の文藝春秋社に対して、名誉棄損で提訴した損害賠償事件について、松本側が提訴を取り下げた。「週刊文春」が求めた女性への謝罪を松本が認めたことで、取り下げの合意を得たという。「8月に第2回の口頭弁論が中止になった時から、和解を探っているのは明らかでした。そもそも最初から客観的な物的証拠があるわけではなく文春側は複数人の証言を元に記事を書いて