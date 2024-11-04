シンガー・ソングライターの竹内まりや（69）が3日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にVTR出演。夫でシンガー・ソングライターの山下達郎（71）の大ヒット曲「クリスマス・イブ」（1983年）の驚きの事実を明かした。山下は「クリスマス・イブ」、竹内は「すてきなホリデイ」とクリスマスソングで有名な2人。インタビュアーの林修が「お2人で日本のクリスマスソングを独占するって言うのは」と尋ねると、竹内は「