Maison de FLEUR ちいかわコラボ東京バーゲンマニア

Maison de FLEUR ちいかわコラボ

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • ライフスタイルブランド「Maison de FLEUR」とちいかわがコラボした
  • 「全部可愛い...」「か、かわいすぎるやろぅ」などの声が上がっている
  • 予約販売は全国のMaison de FLEUR各店舗などで、9月30日の23時までを予定
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