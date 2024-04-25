【AFP＝時事】フランス国立人口研究所（INED）は24日、同国で100歳以上の高齢者「センテナリアン」の数が急増していると明らかにした。INEDの報告書によると、100歳以上の人口は、1970年の約1000人から、2000年には約8000人、今年初めには約3万1000人と「目覚ましい」増加を見せている。現在の傾向が続けば、2070年までに20万人に達する見込み。一方、フランスでは1980年代後半まで110歳以上の高齢者「スーパーセンテナリアン