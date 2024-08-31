【ロンドン＝尾関航也】北欧ノルウェーのマッタ・ルイーセ王女（５２）が３１日、自称霊媒師の米国人男性と結婚式を挙げる。欧州メディアの報道によると、新郎のデュレク・ベレット氏は「６世代目のシャーマン（霊媒師）」を名乗り、多様な精霊と対話ができると主張している。王女はハラルド国王の第１子で、王位継承順位は第４位。霊能力に傾倒した言動で物議を醸してきた。結婚は２度目で、前夫との間に子が３人いる。式は