チェルシー海外サッカー・英1部プレミアリーグアーセナルに所属する日本代表DF冨安健洋は23日（日本時間24日）の第29節チェルシー戦にスタメン出場。開始早々、相手選手にスパイクの裏で足首付近を踏みつけられるファウルを受けた。前半9分、パスを出した直後に苦悶の表情を浮かべた。冨安はチェックに来た相手FWニコラス・ジャクソンに右足首付近を踏みつけられた。スパイクの裏がまともに入っているように見え、ピッチに