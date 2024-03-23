武装集団に襲撃され、混乱状態に陥るコンサート会場内の様子/ @cryogenicbreez via X （ＣＮＮ）ロシア首都モスクワ近郊のコンサート会場が襲撃を受けた事件で、ロシア連邦捜査委員会は２３日、死者数が９３人に増えたことを明らかにした。捜査委員会によると、死者数はさらに増加する可能性がある。初期データによると、死因は銃撃による傷や燃焼生成物による中毒だという。捜査委員会は「コンサート会場を調査した初期結果からは