心の健康を保つためには、なにに注意するべきか。スウェーデンの精神科医、アンデシュ・ハンセンさんは「スマホを触る時間はコントロールするべきだ。特にSNSを長時間見ると、私たちの脳は強いストレスを感じやすい」という――。（第2回）※本稿は、アンデシュ・ハンセン『メンタル脳』（新潮新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／mapo※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／mapo■なぜ人間の脳は「孤独」を