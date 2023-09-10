リクルート（東京都千代田区）が運営するニュースサイト「SUUMOジャーナル」が、東京・渋谷駅まで30分以内にある駅の「家賃相場が安い駅ランキング」を発表しました。調査は、2022年11月から2023年5月にかけて、SUUMOに掲載されている、渋谷駅まで電車で30分以内の駅（掲載物件が20件以上ある駅に限る）で、駅徒歩15分以内、10平米以上〜40平米未満、ワンルーム・1K・1DKの物件（定期借家を除く）を対象に、賃貸物件（アパート