プレミアリーグのブライトンに所属する日本代表のMF三笘薫が、テレビ朝日の『報道ステーション』に出演。最大の武器であるドリブルの秘密を明かした。【動画】三笘のドリブルは“なぜ抜けるのか？”内田篤人が１対１で勝負「速い！ ずるい！」番組では12台のカメラを用意し、三笘の動きをチェック。元日本代表DFの内田篤人氏が実際に１対１で手合わせし、一瞬のスピードで縦に抜かれると、「速い！ ずるい！」と感嘆する。26
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