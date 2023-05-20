「ＤｅＮＡ５−３ヤクルト」（２０日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・宮崎の死球を巡り、一触即発の乱闘騒ぎが起こった。両軍に警告試合が宣告された。ＤｅＮＡ側は牧、佐野、宮崎が計３死球。一方で、ヤクルトはなし。ネットでは「警告試合」がトレンド入りし、「ＤｅＮＡが怒るのは当たり前」、「３つ当てられて、内角攻められないっておかしくないですか？」、「両軍ともは意味分からん」とＤｅＮＡファンの怒りも噴出した。