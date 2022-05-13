東京メトロが2022年5月13日、丸ノ内線中野富士見町駅で同日9時13分ごろ、停車駅を通過する事態が生じたとして公式サイトで謝罪した。経緯については、「（運転士が）眠気によりドア開閉操作を失念し、お客様の乗降が終了したものと思いこみ、列車を出発させ、次の方南町駅まで運転しました」とする。乗務前に「心身状態の確認及びアルコール検査を実施し、問題がないことを確認」東京メトロは13日、「丸ノ内線中野富士見町駅におけ