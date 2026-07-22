1食85kcalで約150円！火を使わず「切って混ぜるだけ」で作れる極上の夏野菜ダイエット飯
料理YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、「3食85kcal＆150円！夏はこれだけ食べたい"トマトと大葉の旨いやつ"が最強ウマ痩せ過ぎた...！」を公開しました。動画では、ダイエット中でも罪悪感なく満足感を得られるヘルシーな和え物を紹介しています。
今回作るのは、火を使わずに完成する「トマトと大葉の旨いやつ」です。しらっちさんは、トマトのヘタを取る際に包丁を前後させながらトマトを回すテクニックを披露し、手際よく乱切りにしていきます。
ボウルにトマト、千切りにした大葉を入れた後、最大のポイントとしてノンオイルツナ缶を挙げ、「イエスオイルツナ缶だと脂質が爆増しちゃうので」と、ダイエット向けの工夫を解説しました。そこに、ほんだしやポン酢、ごま油などの調味料を追加。隠し味に砂糖を入れることで、トマトの甘さがさらに引き立つと語っています。
完成した料理を口に運ぶと、「飲めるやん。旨！」と驚きの表情を見せました。塩昆布とツナの旨味がしっかり効いており、パサパサせずに食べ応えも十分な仕上がりになったようです。
1食あたり約85kcal、およそ150円で作れるコスパ抜群のレシピです。切って混ぜるだけで手軽にできる一品を、これからの季節の献立に取り入れてみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・トマト 5個
・大葉 5枚（大きめの場合は3枚）
・ミョウガ（またはミョウガの茎） 適量
・ノンオイルツナ缶 1缶
・ほんだし 小さじ1/2
・おろし生姜 小さじ1/2
・醤油 小さじ1
・ポン酢 小さじ1
・砂糖 小さじ1
・ごま油 小さじ1
・塩昆布 ひとつまみ
・白ごま 適量
［作り方］
1. トマトはヘタを取り、8等分の乱切りにする。
2. 大葉とミョウガは千切りにし、大葉はくっつかないようによくほぐしておく。
3. ボウルにトマト、大葉、ノンオイルツナ缶を汁ごと入れる。
4. ほんだし、おろし生姜、醤油、ポン酢、砂糖、ごま油、塩昆布を加える。
5. ツナをほぐしながら、全体をさっくりと混ぜ合わせる。
6. 器に盛り付け、ミョウガ、白ごまを散らして完成。
今回作るのは、火を使わずに完成する「トマトと大葉の旨いやつ」です。しらっちさんは、トマトのヘタを取る際に包丁を前後させながらトマトを回すテクニックを披露し、手際よく乱切りにしていきます。
ボウルにトマト、千切りにした大葉を入れた後、最大のポイントとしてノンオイルツナ缶を挙げ、「イエスオイルツナ缶だと脂質が爆増しちゃうので」と、ダイエット向けの工夫を解説しました。そこに、ほんだしやポン酢、ごま油などの調味料を追加。隠し味に砂糖を入れることで、トマトの甘さがさらに引き立つと語っています。
完成した料理を口に運ぶと、「飲めるやん。旨！」と驚きの表情を見せました。塩昆布とツナの旨味がしっかり効いており、パサパサせずに食べ応えも十分な仕上がりになったようです。
1食あたり約85kcal、およそ150円で作れるコスパ抜群のレシピです。切って混ぜるだけで手軽にできる一品を、これからの季節の献立に取り入れてみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・トマト 5個
・大葉 5枚（大きめの場合は3枚）
・ミョウガ（またはミョウガの茎） 適量
・ノンオイルツナ缶 1缶
・ほんだし 小さじ1/2
・おろし生姜 小さじ1/2
・醤油 小さじ1
・ポン酢 小さじ1
・砂糖 小さじ1
・ごま油 小さじ1
・塩昆布 ひとつまみ
・白ごま 適量
［作り方］
1. トマトはヘタを取り、8等分の乱切りにする。
2. 大葉とミョウガは千切りにし、大葉はくっつかないようによくほぐしておく。
3. ボウルにトマト、大葉、ノンオイルツナ缶を汁ごと入れる。
4. ほんだし、おろし生姜、醤油、ポン酢、砂糖、ごま油、塩昆布を加える。
5. ツナをほぐしながら、全体をさっくりと混ぜ合わせる。
6. 器に盛り付け、ミョウガ、白ごまを散らして完成。
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