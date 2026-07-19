定期預金で年利7.7%は破格だった、Olive限定「りぼん」キャンペーンで最大18,000ptを獲得する完全攻略法
YouTubeチャンネル「ポイ活投資チャンネル」が、「【キャンペーン攻略】Olive限定積立定期預金《りぼん》デビューキャンペーン最大18,000ポイント なんと年利７．７% 定期預金なのにこの年利率は凄い！」と題した動画を公開した。動画では、三井住友銀行が提供するOlive限定の積立定期預金「りぼん」のデビューキャンペーンにおいて、最大18,000ポイントを獲得する具体的な攻略手順を解説している。
同チャンネルはまず、今回のキャンペーンが「円預金で年利率7.7%は破格のCP」であると強調する。キャンペーンの期間は7月13日から9月25日までとなっており、条件を満たすことで最大3.0%のVポイントが還元される仕組みだ。
特典の獲得には3つの条件をクリアする必要がある。1つ目はエントリー、2つ目は期間中に初回積立を行うこと、そして最も重要な3つ目の条件として、1回あたり1万円以上の積立実績が「6カ月以上連続であること」が挙げられている。同チャンネルは、還元率を最大化するために毎月10万円を積立設定する攻略法を提示し、具体的なスケジュールをカレンダーを用いて解説した。
さらに、最大3.0%還元の内訳についても詳しく説明している。基本還元率0.5%に加え、SBI証券でのクレカ積立などを利用することでプラス0.5%。そして、一度に3万円以上の給与受け取り、または「定額自動入金」を利用することでプラス2.0%となり、合計3.0%の還元が受けられる。同チャンネルは、給与受け取り口座の変更が難しいユーザーに向けて、他行から毎月一定額を自動で入金する定額自動入金を活用したルートを推奨している。
動画の終盤では、毎月10万円を7カ月間積み立てた場合の年利率をシミュレーションし、約7.7%という驚異的な数字になることを改めて証明した。さらに、まだOlive口座を持っていないユーザー向けの新規入会キャンペーンも併用することで、総額約3万円相当のポイントが獲得できることも紹介。詳細な分析に基づく本動画は、視聴者がお得なキャンペーンを漏れなく活用するための有益なガイドとなっている。
同チャンネルはまず、今回のキャンペーンが「円預金で年利率7.7%は破格のCP」であると強調する。キャンペーンの期間は7月13日から9月25日までとなっており、条件を満たすことで最大3.0%のVポイントが還元される仕組みだ。
特典の獲得には3つの条件をクリアする必要がある。1つ目はエントリー、2つ目は期間中に初回積立を行うこと、そして最も重要な3つ目の条件として、1回あたり1万円以上の積立実績が「6カ月以上連続であること」が挙げられている。同チャンネルは、還元率を最大化するために毎月10万円を積立設定する攻略法を提示し、具体的なスケジュールをカレンダーを用いて解説した。
さらに、最大3.0%還元の内訳についても詳しく説明している。基本還元率0.5%に加え、SBI証券でのクレカ積立などを利用することでプラス0.5%。そして、一度に3万円以上の給与受け取り、または「定額自動入金」を利用することでプラス2.0%となり、合計3.0%の還元が受けられる。同チャンネルは、給与受け取り口座の変更が難しいユーザーに向けて、他行から毎月一定額を自動で入金する定額自動入金を活用したルートを推奨している。
動画の終盤では、毎月10万円を7カ月間積み立てた場合の年利率をシミュレーションし、約7.7%という驚異的な数字になることを改めて証明した。さらに、まだOlive口座を持っていないユーザー向けの新規入会キャンペーンも併用することで、総額約3万円相当のポイントが獲得できることも紹介。詳細な分析に基づく本動画は、視聴者がお得なキャンペーンを漏れなく活用するための有益なガイドとなっている。
YouTubeの動画内容
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