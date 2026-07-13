「パジャマ（半袖＆ショートパンツ） Sanrio characters」（税込 2490円）

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　「GU」は、7月13日（月）から、ビーチで思いっきり遊んでいるサンリオキャラクターズをデザインに使用した夏アイテムを、全国の店舗およびオンラインストアで販売している。

【写真】シナモロール＆ポムポムプリンもかわいい！　サンリオ×「GU」新作一覧

■夏らしいポップなカラー

　今回登場したのは、こんがり日焼けしたハローキティポムポムプリン、シナモロールをあしらったパジャマとキッズサイズのTシャツ。

　パジャマは、ミニギンガムチェックの生地でトロピカルドリンクをイメージしており、ポケットに施されたキャラクターの刺しゅうがポイントだ。

　またキッズアイテムは、パジャマに加えて、思い思いの方法で夏を満喫するハローキティたちのプリントが存在感抜群のグラフィックTシャツも勢ぞろい。

　夏コーデの主役になるポップなカラーのラインナップが並んでいる。