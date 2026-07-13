サンリオ×「GU」コラボに夏アイテム登場！ 日焼けキティやシナモロールらをデザイン
「GU」は、7月13日（月）から、ビーチで思いっきり遊んでいるサンリオキャラクターズをデザインに使用した夏アイテムを、全国の店舗およびオンラインストアで販売している。
【写真】シナモロール＆ポムポムプリンもかわいい！ サンリオ×「GU」新作一覧
■夏らしいポップなカラー
今回登場したのは、こんがり日焼けしたハローキティ、ポムポムプリン、シナモロールをあしらったパジャマとキッズサイズのTシャツ。
パジャマは、ミニギンガムチェックの生地でトロピカルドリンクをイメージしており、ポケットに施されたキャラクターの刺しゅうがポイントだ。
またキッズアイテムは、パジャマに加えて、思い思いの方法で夏を満喫するハローキティたちのプリントが存在感抜群のグラフィックTシャツも勢ぞろい。
夏コーデの主役になるポップなカラーのラインナップが並んでいる。
【写真】シナモロール＆ポムポムプリンもかわいい！ サンリオ×「GU」新作一覧
■夏らしいポップなカラー
今回登場したのは、こんがり日焼けしたハローキティ、ポムポムプリン、シナモロールをあしらったパジャマとキッズサイズのTシャツ。
パジャマは、ミニギンガムチェックの生地でトロピカルドリンクをイメージしており、ポケットに施されたキャラクターの刺しゅうがポイントだ。
またキッズアイテムは、パジャマに加えて、思い思いの方法で夏を満喫するハローキティたちのプリントが存在感抜群のグラフィックTシャツも勢ぞろい。
夏コーデの主役になるポップなカラーのラインナップが並んでいる。