Uber新制度の罠？配達員が「囲い込み作戦」と指摘する背景

Uber Eatsなどで1日で5万円超えも！台風6号通過後のデリバリー界隈を徹底検証

追加注文が止まらない？Uber Eats配達員が直面した店舗の「大混雑」と過酷な真夏日稼働