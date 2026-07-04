Uber単価が渋くなった?!ロケットは「バッグ持ち込み必須」に？新ルール導入のリハビリ稼働！《ウーバーイーツ・ロケットナウ配達員》
YouTubeチャンネル「せーけんわーるど」が、「Uber単価が渋くなった?!ロケットは「バッグ持ち込み必須」に？新ルール導入のリハビリ稼働！《ウーバーイーツ・ロケットナウ配達員》」と題した動画を公開した。動画では、フードデリバリーサービスの最近の変更点を整理し、体調不良から復帰した直後の土曜日の稼働実態を伝えている。
動画冒頭では、Uber Eatsとロケットナウの最新アップデートについて解説された。Uber Eatsでは、テスト導入されていた「拒否回数を含む選択制クエスト」が終了した模様だと報告。また、日跨ぎクエストの上限額引き下げや、社員やサポートからの不適切な言動に対応する「ハラスメント専用相談窓口」の設置についても触れられた。
一方、ロケットナウでは、配達時の「PINコード機能」が一部の注文で導入された。さらに、店舗利用時のルールとして、ヘルメットの着脱やデリバリーバッグの店内持ち込みなどがアナウンスされたという。これに対し、「狭い店にバッグを無理に持ち込むと迷惑になることもある」と、現場の状況に応じた臨機応変な対応が必要だと指摘した。
その後、喘息から復帰したばかりの「リハビリ稼働」の様子を公開。Uber Eatsは「1キロ100円割れ」や10km超えの長距離案件が多く、単価が渋い状況が続いた。一方、ロケットナウはエリアによって単価が高く、ピーク時間のミッションと組み合わせることで稼ぎやすい傾向が見られた。また、稼働中にはトラックからの落下物に遭遇するヒヤリハットの場面も収められている。
最終的に3時間ほどの稼働で、Uber Eatsが3件、ロケットナウが7件の計10件を配達し、合計6,004円の売上となった。動画の最後では、単価やクエストの変化を踏まえつつ、「ドラレコで記録をつけられると安心だ」と配達員に安全運転と自己防衛の重要性を呼びかけて締めくくった。
動画冒頭では、Uber Eatsとロケットナウの最新アップデートについて解説された。Uber Eatsでは、テスト導入されていた「拒否回数を含む選択制クエスト」が終了した模様だと報告。また、日跨ぎクエストの上限額引き下げや、社員やサポートからの不適切な言動に対応する「ハラスメント専用相談窓口」の設置についても触れられた。
一方、ロケットナウでは、配達時の「PINコード機能」が一部の注文で導入された。さらに、店舗利用時のルールとして、ヘルメットの着脱やデリバリーバッグの店内持ち込みなどがアナウンスされたという。これに対し、「狭い店にバッグを無理に持ち込むと迷惑になることもある」と、現場の状況に応じた臨機応変な対応が必要だと指摘した。
その後、喘息から復帰したばかりの「リハビリ稼働」の様子を公開。Uber Eatsは「1キロ100円割れ」や10km超えの長距離案件が多く、単価が渋い状況が続いた。一方、ロケットナウはエリアによって単価が高く、ピーク時間のミッションと組み合わせることで稼ぎやすい傾向が見られた。また、稼働中にはトラックからの落下物に遭遇するヒヤリハットの場面も収められている。
最終的に3時間ほどの稼働で、Uber Eatsが3件、ロケットナウが7件の計10件を配達し、合計6,004円の売上となった。動画の最後では、単価やクエストの変化を踏まえつつ、「ドラレコで記録をつけられると安心だ」と配達員に安全運転と自己防衛の重要性を呼びかけて締めくくった。
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