河村勇輝 ペイサーズでNBAサマーリーグに参戦！チームが正式発表 NBAキャリア勝負の3年目が始動
パリ五輪バスケットボール男子日本代表の河村勇輝（25）が、6月30日（日本時間7月1日）にペイサーズの一員としてNBAサマーリーグに出場することを正式発表した。背番号はブルズ時代と同じく「8」となった。
NBA1年目を過ごしたグリズリーズから制限なしの完全FAとなると、昨夏にブルズの一員としてサマーリーグに参加して存在感を示した。平均23.9分出場で10.2得点、6.2アシスト。2度のダブルダブルを達成し、ブルズとの2WAY契約を勝ち取った。
しかしアクシデントが襲った。開幕直前に「右下腿の血栓」が発覚し、無念の契約解除。それでもチーム施設でリハビリを続け、復帰への道を切り開いた。リハビリを経て、今年1月6日（同7日）にブルズと再び2WAY契約を結んでチャンスをつかみ直した。Gリーグ出場を経て、1月31日（日本時間2月1日）の敵地ヒート戦で293日ぶりにNBA復帰。3月12日（同13日）には敵地レイカーズ戦で八村塁との日本人対決が実現した。
Gリーグでは11試合で平均18.7得点、11.0アシストと躍動。NBAでも18試合で平均11.6分出場。3.4得点、2.6アシストで持ち味の創造性あふれるプレーでファンを魅了した。
6月27日（同28日）ブルズが河村にクオリファイングオファーを出さないという報道が流れた。そして28日（同29日）NBA本契約を目指す勝負の3年目に向けて、ペイサーズの一員としてサマーリーグから始動する。
＜ペイサーズのサマーリーグ日程＞
10日（同11日） キャバリアーズ戦（日本時間午前5時30分開始）
11日（同12日） 76eres戦（日本時間午前6時30分開始）
13日（同14日） ラプターズ戦（日本時間午前5時30分開始）
14日（同15日） ウルブズ戦（日本時間午前4時30分開始）