◇ナ・リーグ アスレチックス-ドジャース（2026年6月29日 サクラメント）

アスレチックスのジョシュア・クロダグラウアー内野手（23）が29日（日本時間30日）、本拠サクラメントでのドジャース戦に「9番・二塁」で先発出場。2回の第1打席でメジャー初安打初打点を記録した。

ドジャースに2点を先行されて迎えた2回。1点を返し、なおも1死一、二塁の場面でクロダグラウアーに打席は回ってきた。ドジャース先発・ラウアーの投じた内角92.6マイル（約149.0キロ）直球を右前へと運び、同点の二走を本塁へと迎え入れた。

記念のボールは右翼手からアスレチックスベンチへ。当初は表情を崩さなかったクロダグラウアーも一塁上でドジャース・フリーマンから言葉をかけられ、さわやかな笑顔を見せた。

グラウアーは、米ニュージャージー州出身で母が日本人の日系2世。24年MLBドラフト3巡目（全体75位）でアスレチックスに入団。1メートル78、92キロで、俊足と強肩に加え、しぶとい打撃を武器としている。今季アスレチック傘下3Aでは、42試合に出場し、打率.352、26打点、1本塁打と好調だった。

ウィルソン、ソダーストロムの負傷者リスト（IL）入りを受け、この日昇格が決定。滞在中だったソルトレイクから、チームに合流した。