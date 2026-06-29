【W杯2026】日本vsブラジル、TV中継予定に反響「残念」「悩む」…本田圭佑に「お願い」まで
「FIFAワールドカップ2026」は決勝トーナメントに突入し、「日本vsブラジル」は日本時間29日深夜2時（30日午前2時）に試合開始予定。テレビでは、フジテレビ（地上波）とNHK（BS）で生中継される。
【動画】NHK、本田圭佑からの“大切なお知らせ”再び
局をまたいでの「本田語録」が話題の本田圭佑は、NHKで解説を務める。実況は、小宮山晃義アナウンサー。
現状、地上波で「本田語録」が聞けない模様とあって、SNSでは「地上波では本田さんの解説見れないのか」「BS見れない」「本田さんの解説聞きたかったのに地上波でやらないんだ、残念…」「再放送でいいから本田さん解説のブラジル戦地上波で放送してくれないかな」などと反響。
「地上波がフジテレビで小野伸二さんや柿谷曜一朗さんの出演。 NHK BSは本田圭佑さんのガチ解説。 どっちも観たくて悩む…」の声や、「本田さんにお願いです 地上波でも放送するようにNHKに言ってください」といったコメントも飛び交っている。
【動画】NHK、本田圭佑からの“大切なお知らせ”再び
局をまたいでの「本田語録」が話題の本田圭佑は、NHKで解説を務める。実況は、小宮山晃義アナウンサー。
現状、地上波で「本田語録」が聞けない模様とあって、SNSでは「地上波では本田さんの解説見れないのか」「BS見れない」「本田さんの解説聞きたかったのに地上波でやらないんだ、残念…」「再放送でいいから本田さん解説のブラジル戦地上波で放送してくれないかな」などと反響。
「地上波がフジテレビで小野伸二さんや柿谷曜一朗さんの出演。 NHK BSは本田圭佑さんのガチ解説。 どっちも観たくて悩む…」の声や、「本田さんにお願いです 地上波でも放送するようにNHKに言ってください」といったコメントも飛び交っている。