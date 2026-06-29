M!LK塩粼太智が布団の上で三点倒立を披露しXに降臨！「バランス感覚がすごい」「この体制でもビジュいい」「Xに天使が舞い降りた」

【写真】M!LK塩粼太智が布団の上の三点倒立ショットでX初投稿／佐野勇斗の反応

M!LKの塩崎太智（「崎」はたつさきが正式表記）が個人Xを開設した。

■「やべえやつがXに解き放たれてしまった…」と佐野勇斗も反応

塩崎は最初の投稿で、「はじめまして！三点倒立してみました！よろしくお願いします」と挨拶。ふかふかの布団の上で、笑顔で華麗に三点倒立してみせる写真を公開している。

コメント欄には「バランス感覚がすごい」「この体制でもビジュいい」「初投稿がこれなの太ちゃんらしい」「Xに天使が舞い降りた」といったファンの声が続々と到着。

M!LKのメンバーの佐野勇斗も、自身のXに塩崎の投稿のスクリーンショットを載せると共に「やべえやつがXに解き放たれてしまった…」と反応している。

塩崎のXは6月27日午後6時に開設されてから、早くも33.2万フォロワーを獲得（6月29日午前10時現在）。プロフィールには「基本STAFF、たまに本人登場」とあるので、ぜひ注目してみてほしい。

■「はじめまして！三点倒立してみました！よろしくお願いします」

初投稿で華麗にポーズ！歓喜や衝撃を巻き起こした塩崎。

■佐野勇斗のポスト

コメント欄には「やっぱいじりに来た（笑）」「ふたりの絡みが楽しみ」と期待の声も続々と届いている。