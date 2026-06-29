FIFAワールドカップ2026のラウンド32で日本代表が激突するブラジル代表は、はたしてどんなチームなのか。メンバー構成を紹介しながら戦術的な特徴を解剖する。

【映像】ヴィニシウスの「無から生んだゴール」

日本代表の森保一監督と同じくブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督も、大会前に数々のアクシデントに見舞われた。右SBのエデル・ミリトン（レアル・マドリード）とウェズレイ（ローマ）、さらにウイングのロドリゴ（レアル・マドリード）にエステヴァン（チェルシー）と、主力級4人を怪我でエントリーできなかったのだ。さらに右ウイングの主戦であるラフィーニャもハイチとのグループステージ第2戦で故障し、日本戦は欠場有力と現地メディアで報じられている。

それでもモロッコ戦こそ1−1に終わったが、ハイチ戦とスコットランド戦はいずれも3−0で完勝し、グループCを首位突破。日本は昨年10月に3−2で逆転勝ちしているが（ブラジル相手の初勝利）、当時とは事実上まったく別のチームだ。MF伊東純也も「親善試合とはまったく違うと思います。試合展開もメンバーも違いますし、本当に難しい試合になる」と警戒する。

当時の試合に出ていた選手で、今大会も主力になっているのは中盤のカゼミーロ、ブルーノ・ギマランイス、ルーカス・パケタ、前線のヴィニシウス・ジュニオールのみ。一方でいわば様変わりしているのが守備陣だ。ミスを繰り返して失点に絡んだGKウーゴ・ソウザ（コリンチャンス）、DFラインのパウロ・エンリケ（ヴァスコ）、ファブリシオ・ブルーノ（クルゼイロ）、ルーカス・ベラウド（パリSG）、カルロス・アウグスト（インテル）は控えの控えクラスであり、実際に今大会には1人もエントリーされなかった。

今大会で3試合連続フル出場しているGKのアリソン・ベッカー（セーブ率は大会5位タイの90.9%）、CBのマルキーニョスとガブリエウ・マガリャンイスは誰もが認めるワールドクラスだ。ダニーロとドグラス・サントスの両SBも含め、ミドルブロックやローブロックは非常に手堅くで、ここまで3試合で1失点に抑えている。

アンチェロッティ監督は昨年5月の就任以降、アタッカー4人を並べる実質4−2−4の4−4−2、そしてバランス型の4−3−3を両方テストしてきたが、今大会は攻守万能タイプのパケタを中盤に入れた4−3−3を選択。さらにCFは初戦で基準点＆フィニッシャーのイゴール・チアゴを入れたがあまり機能せず、2戦目以降は後方に下がってもプレーできるセカンドトップ系のマテウス・クーニャを置き、より流動的な攻撃メカニズムに舵を切った。xG（ゴール期待値）は大会2位の7.35と、崩しの質はやはり世界トップクラスだ。

ヴィニシウスは事実上のフリーマン

攻撃のキーマンはヴィニシウスだ。ここまで4ゴール・1アシストを記録し、3試合連続のプレーヤー・オブ・ザ・マッチに輝くなど躍動。個人xGの3.51は大会トップで、その打開力はやはり世界最高クラスと言っていい。左サイドの深い位置で切り返して相手3人を尻目に決めたモロッコ戦の同点弾が象徴する通り、まさに「無からゴールを生み出せる」存在だ。

このヴィニシウスは左ウイングが起点ながら事実上のフリーマンで、過去3試合のヒートマップを見ても左サイド、左ハーフレーン、そして中央レーンを幅広く動き回っている。そのため左サイドの幅を取る役目は、ヴィニシウスだったり、インサイドハーフのパケタだったり、SBのD・サントスだったりかなり流動的。逆に右サイドの幅は基本的に右ウイング（ラヤン）が取り、押し込んだ局面では3−1−4−2のような配置になるケースもある。ここまで3アシストを記録している通り、インサイドハーフのB・ギマランイスの縦の飛び出しも攻撃のアクセントになっている。

さらに、ヴィニシウスの個人技と並んで強力なのが、ショートカウンターだ。ミドルゾーンでのボール奪取から素早く裏のスペースにボールを送り、ウイングやCFが瞬く間に抜け出していく。ハイチ戦の1点目と2点目はこの形で、スコットランド戦の2点目はファイナルサードでのカウンタープレスからだったが「素早く裏のスペースを突く」という意味で構造的には似ていた。

ゲームチェンジャーとしてベンチに控えるのは、前述したフィニッシャー型のI・チアゴをはじめ、スピードスターのガブリエウ・マルチネッリ、ドリブラーのルイス・エンリケ、パワフルシューターのエンドリッキ、そしてネイマールだ。約2年半ぶりの代表復帰で今大会にサプライズ選出されたネイマールは、コンディション不良でモロッコ戦とハイチ戦を欠場。ここまでのプレータイムはスコットランド戦での15分弱だけとなっている。

そのスコットランド戦の動き、近年の故障癖、そして34歳という年齢を考えると、全盛期のような規格外のアジリティーやスピードはもはや失っていると見ていい。ただ、勝負強さ（通算79ゴールはブラジル歴代最多、W杯通算14試合で8ゴール・4アシスト）は折り紙つきで、ピッチにいるだけ敵を引きつけ、味方に良い状態を作れる“引力”は健在だ。5試合で9ゴール・1アシストと日本戦にめっぽう強いというデータもある。

守備はミドルブロックが中心

守備の局面は、基本布陣の4−3−3から4−4−2に移行。左インサイドハーフのパケタが左サイドハーフ、ヴィニシウスが2トップの一角に回る形だ。PPDA（パスごとの守備アクション値＝ハイプレス強度の指標）が大会19位の12.5という数字が示す通り、ハイプレスではなくミドルブロックが基本。押し込まれても、前述したワールドクラス3人を軸に中央ゾーンをコンパクトに守る。

攻撃陣のプレス強度は、ヴィニシウスはやはり緩いものの、クーニャとラヤンは非常に高く、相手のパスコースを上手く限定する。スコットランド戦の先制点はラヤンが外を切りながら中央のCBにプレッシャーをかけて、敵陣ボックス内でボール奪取した形から生まれていた。

ちなみに、このラヤンは非常に献身的かつ戦術的な理解度が高く、押し込まれた場面では彼が右SB、右SBのダニーロがCBに回る5−3−2のような陣形になるケースも何度か見られた。日本はボール保持時に前線が5枚（両WB、両シャドー、CF）になるため、今回の試合でもありうるシチュエーションだ。ミランやレアル・マドリードなど数々のメガクラブを率い、類稀な戦術的柔軟性を駆使してトロフィーを勝ち取ってきたアンチェロッティ監督が日本のグループステージ3試合をどう分析し、とくに守備の局面でどんな対策を練ってくるのか興味深い。

運命のブラジル対日本は、日本時間6月30日午前2時キックオフ予定。森保ジャパンは前回大会のドイツ戦、スペイン戦に続いて、大舞台でアップセットを起こせるのか。要注目だ。

【ブラジル代表のW杯メンバー】

▼GK

1 アリソン・ベッカー（リヴァプール／イングランド）

12 ウェヴェルトン（グレミオ）

23 エデルソン・モラレス（フェネルバフチェ／トルコ）

▼DF

3 ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／イングランド）

4 マルキーニョス（パリSG／フランス）

6 アレックス・サンドロ（フラメンゴ）

13 ダニーロ（フラメンゴ）

14 ブレーメル（ユヴェントス／イタリア）

15 レオ・ペレイラ（フラメンゴ）

16 ドグラス・サントス（ゼニト／ロシア）

24 ロジェール・イバニェス（アル・アハリ／サウジアラビア）

▼MF

2 エデルソン・シウバ（アタランタ／イタリア）

8 ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル／イングランド）

5 カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

17 ファビーニョ（アル・イテハド／サウジアラビア）

18 ダニーロ・サントス（ボタフォゴ）

20 ルーカス・パケタ（フラメンゴ）

▼FW

7 ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）

9 マテウス・クーニャ（マンチェスター・U／イングランド）

10 ネイマール（サントス）

11 ラフィーニャ（バルセロナ／スペイン）

19 エンドリッキ（リヨン／フランス）

21 ルイス・エンリケ（ゼニト／ロシア）

22 ガブリエウ・マルチネッリ（アーセナル／イングランド）

25 イゴール・チアゴ（ブレントフォード／イングランド）

26 ラヤン（ボーンマス／イングランド）

（FIFAワールドカップ2026）

