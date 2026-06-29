武尊、現役時代の“巨額”な買い物を明かす 妻・川口葵にも内緒で…「言うのを忘れてて」 川口は“ネットニュース”で金額を知り驚がく
K-1元3階級世界王者でタレントの武尊（34）が27日放送のフジテレビ系『ジャンクSPORTS』（毎週土曜 後4：30）に妻で俳優の川口葵（27）と共に出演。現役時代、川口にも告げずに購入したという、“巨額”な買い物について明かした。
【写真】ベルトを手に…MC・浜田雅功との3ショットを披露した武尊＆川口葵夫妻
この日は「黄金コンビ 後編」と題し、元プロ野球・日本ハムの中田翔＆糸井嘉男、“長年のトレーニング仲間”コンビというプロゴルファー・金田久美子＆レーシングドライバー・脇阪寿一らが登場した。
川口から武尊への“クレーム”として「私に黙って6億円のビルを買うな！」と紹介され、浜田雅功から「奥さん、どういうことですか？」と尋ねられると、「（結婚前の）お付き合いさせてもらっている時から、『ジムを作りたい』と言っていたんですけど、なんか…テナントとか借りるのかな、って思ってて。そしたらなんか、ビル買ってきたんですよ」と驚きの告白。
「値段とかその時知らなくて。ネットニュースで知ったら、6億円…」と川口は苦笑い。浜田から武尊に対し「どした？おかしなった？」とツッコまれると、「言わなかったというか、結局自分が払うし、結婚前だったので、早くジムを建てないと…僕も現役中そこで練習したかったので、言うの忘れてて」と弁明。
「1棟必要なの？」という浜田からの質問には、ジムを建てるにあたってさまざまな団体やジムから武尊と一緒にやりたいという選手が集まってきたといい、「そういう選手にいい環境を作ってあげたい」と思い探していたところ、6億円もかかってしまったと説明した。
続けて川口が「結婚するときに、『結婚したら財産も半分になるけど、借金も半分になるからね』って（言われた）」と明かし、「3億円ぐらい借金…」と苦笑い。これに対し武尊は「みんなに玉の輿、玉の輿って言われるんで。『そんなことないよ。今、俺、借金あるからね』」などとブラックジョークを飛ばしていた。
【写真】ベルトを手に…MC・浜田雅功との3ショットを披露した武尊＆川口葵夫妻
この日は「黄金コンビ 後編」と題し、元プロ野球・日本ハムの中田翔＆糸井嘉男、“長年のトレーニング仲間”コンビというプロゴルファー・金田久美子＆レーシングドライバー・脇阪寿一らが登場した。
「値段とかその時知らなくて。ネットニュースで知ったら、6億円…」と川口は苦笑い。浜田から武尊に対し「どした？おかしなった？」とツッコまれると、「言わなかったというか、結局自分が払うし、結婚前だったので、早くジムを建てないと…僕も現役中そこで練習したかったので、言うの忘れてて」と弁明。
「1棟必要なの？」という浜田からの質問には、ジムを建てるにあたってさまざまな団体やジムから武尊と一緒にやりたいという選手が集まってきたといい、「そういう選手にいい環境を作ってあげたい」と思い探していたところ、6億円もかかってしまったと説明した。
続けて川口が「結婚するときに、『結婚したら財産も半分になるけど、借金も半分になるからね』って（言われた）」と明かし、「3億円ぐらい借金…」と苦笑い。これに対し武尊は「みんなに玉の輿、玉の輿って言われるんで。『そんなことないよ。今、俺、借金あるからね』」などとブラックジョークを飛ばしていた。