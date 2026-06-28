U17日本代表がアメリカに62点差つけられ敗戦…絶対王者に完敗も佐藤久遠22得点と奮闘

6月28日（現地時間27日）、トルコのイスタンブールで「FIBA U17バスケットボールワールドカップ2026」のグループA第2戦が行われ、U17男子日本代表（FIBAボーイズランキング24位）とU17男子アメリカ代表（同1位）が対戦。日本は7連覇中の最強軍団を相手に66－128で敗れた。

片峯聡太ヘッドコーチが率いる日本は、初戦のイタリア戦に続いて今野瑛心、イヘツグットラックチネドゥ、白谷柱誠ジャック、磯田陸斗を先発起用。前日に負傷した櫻井照大と入れ替わる形で、佐藤久遠が初めてスターティングファイブに名を連ねた。

試合立ち上がりから果敢に挑み、第1クォーターは17－27と10点差で踏ん張ったが、試合中盤は絶対王者の得点力に圧倒された。ベッカム・ブラックの3ポイントシュートで突き放されると、高い身体能力を誇る精鋭たちに豪快なダンクシュートを叩き込まれる苦しい展開。第2クォーターは16－34、第3クォーターは18－31、第4クォーターは15－36と、格の違いを見せつけられた。





攻守両面で存在感を放っていたブームジェ・ブームジェ［写真］＝fiba.basketball

アメリカの平均身長198センチは日本より11センチ大きく、日本は試合を通してダンクシュート11本を許した。特に身長211センチを誇るジョアキム・ブームジェ・ブームジェには、16得点、7リバウンドに加え、U17ワールドカップにおけるアメリカ代表史上最多となる7ブロックを許すなど、文字どおり高い壁として立ちはだかられた。

そんな中、日本は佐藤がチーム最多22得点、4アシストと奮闘した。3ポイントシュートこそ5本中1本の成功にとどまったものの、試合序盤から果敢にリングへアタックし、レイアップにフローター、ミドルショットでリングを射抜いた。今野が12得点、イヘツと白谷も2ケタ10得点で続いたが、白谷はフィールドゴール成功率19.1パーセント（4/21）と不発。攻め手を欠き、タフショットを強いられる場面も少なくなかった。

開幕2連敗となった日本のグループフェーズ最終戦は、30日18時から行われるフランス代表戦。またしてもFIBAボーイズランキング4位と格上との戦いが続くが、育成年代の選手たちにとっては、世界トップレベルを体感できる貴重な機会となるはずだ。試合の模様はFIBA公式Youtubeチャンネルにてライブ配信される。





チーム最多22得点を挙げた佐藤［写真］＝fiba.basketball

【動画】日本vsアメリカの試合フル映像