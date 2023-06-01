モー娘。牧野真莉愛、“記者泣かせ”の日ハム愛 卒業報告は新庄剛志監督に「一番初めにDMで報告」
アイドルグループ・モーニング娘。’26の牧野真莉愛（25）が23日、都内で行われた写真集『モーニング娘。 牧野真莉愛』発売記念イベント前会見に出席。卒業公演を直前に控える中でも、プロ野球・北海道日本ハムファイターズへのゆるぎない愛を語った。
【全身カット】何頭身ですか…圧倒的なスタイルを披露した牧野真莉愛
牧野は今年4月に、11年9ヶ月在籍したグループを6月24日の東京・日本武道館公演をもって卒業することを発表したが、「一番初めにLINEしたのはつんく♂さんです」と語る一方で、新庄剛志監督には「一番初めにDM（ダイレクトメッセージ）で報告した」とも明かした。
卒業発表後、急ピッチで制作が決定したという本作は、1日限りのスケジュールの中で沖縄で撮影。モーニング娘。として駆け抜けた青春の日々、眩しい笑顔、真っ直ぐな眼差し、そしてふと見せる儚（はかな）さまで、アイドル人生のすべてを刻んだ。ラストステージを前に“正統派アイドルの完成形”を収めた最後の写真集となる。
また本作について「本作へ点数をつけるなら」と問われると、牧野は「100です！」とニッコリ。続けて「北海道日本ハムファイターズの初代オーナー・大社（おおこそ）オーナー。永久欠番100なので」と、故・大社義規さんの名を挙げ、球団唯一の永久欠番である背番号「100」にかけながら満面の笑みでコメント。この思わぬ回答に質問した記者は「何にも言えませんね」とポツリ。記者を困らせるほどの愛に、会見場からは笑いが巻き起こった。
牧野は、2001年2月2日生まれ、愛知県出身。12年11月より、ハロプロ研修生として活動。14年9月、ハロプロ研修生から抜てきされ、「モーニング娘。’14＜ゴールデン＞オーディション」合格者とともに、モーニング娘。へ加入した。また、グループに加入前は年間50回以上スタジアムで観戦し、キャンプも観に行くほど大の北海道日本ハムファイターズファンとしても知られている。
【全身カット】何頭身ですか…圧倒的なスタイルを披露した牧野真莉愛
牧野は今年4月に、11年9ヶ月在籍したグループを6月24日の東京・日本武道館公演をもって卒業することを発表したが、「一番初めにLINEしたのはつんく♂さんです」と語る一方で、新庄剛志監督には「一番初めにDM（ダイレクトメッセージ）で報告した」とも明かした。
また本作について「本作へ点数をつけるなら」と問われると、牧野は「100です！」とニッコリ。続けて「北海道日本ハムファイターズの初代オーナー・大社（おおこそ）オーナー。永久欠番100なので」と、故・大社義規さんの名を挙げ、球団唯一の永久欠番である背番号「100」にかけながら満面の笑みでコメント。この思わぬ回答に質問した記者は「何にも言えませんね」とポツリ。記者を困らせるほどの愛に、会見場からは笑いが巻き起こった。
牧野は、2001年2月2日生まれ、愛知県出身。12年11月より、ハロプロ研修生として活動。14年9月、ハロプロ研修生から抜てきされ、「モーニング娘。’14＜ゴールデン＞オーディション」合格者とともに、モーニング娘。へ加入した。また、グループに加入前は年間50回以上スタジアムで観戦し、キャンプも観に行くほど大の北海道日本ハムファイターズファンとしても知られている。