この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

中学受験で、親はどこまで子どもの勉強に関わるべきなのか。



すららネット公式チャンネルは、中学受験で圧倒的な実績を誇る神奈川県の堀口塾・堀口先生に「自学力を伸ばす親の関わり方」を聞いた動画を公開した。



テーマは、「子どもが自分で勉強を進める力、そして家庭での親のサポート」だ。



動画の中で堀口先生が強調したのは、

「言われた通りにやる子」は一定のところまでは伸びても、その先で頭打ちになりやすいという点。



受験勉強では、先生や親に言われたことをこなすだけでなく、自分に足りないものを考え、自分で必要な学習を選ぶ力が重要になるという。



そのため、堀口塾では学習内容をすべて固定化しすぎない。

必ず取り組む範囲は示しつつも、その先は子どもの状態に応じて自由度を持たせる。

今日はここまでできる、もう少し頑張れる、今回は次に回す。

そうした判断を子ども自身に委ねることが、自学力を育てるきっかけになるという。



一方で、家庭の関わりも欠かせない。

堀口先生は、子どもが本当に自走できているかどうかを知るためには、親が子どもの状況を見ておく必要があると話す。

忙しい家庭でも、土日などに学習の様子を見ること、リビングやダイニングで勉強する環境をつくることが大切だという。



特に印象的なのが、父親の関わり方についての話だ。

堀口先生は、父親が勉強を教えすぎたり、結果に口を出しすぎたりすることで、子どもが自分で考える機会を失う場合があると指摘する。

学歴が高く、算数や数学が得意な父親ほど、つい教えたくなる。



しかし、それが「困ったら親に聞けばいい」という姿勢につながると、自学力からは遠ざかってしまう。



また、模試や小テストの結果が悪かったときの声かけも重要だ。

動画では、結果を責めるのではなく、「次、頑張ろう」と前を向ける言葉をかけることが大切だと語られている。



特に中学受験では、模試の判定だけで一喜一憂しすぎると、子どもに不要なプレッシャーを与えてしまう。



親が何もしない方がいい、という話ではない。

母親には、子どもと一緒にいる時間をつくること、健康管理や食事面を支えることなど、家庭でできる大切な役割がある。

父親も、勉強そのものに細かく口を出すより、少し離れた場所から応援し、遊びや人生経験を通じて子どもを支える役割がある。



堀口先生は、塾側の姿勢としても「理念をきちんと伝えること」が大切だと話す。

すぐに点数を上げるためだけの指導ではなく、子どもの将来につながる学びを重視する。



だからこそ、考え方に合う家庭とつながることが、個人塾にとっても重要になる。



中学受験は、子どもだけの挑戦ではない。

とはいえ、親が前に出すぎると、子どもの自学力を奪ってしまうこともある。



親がどこで手を出し、どこで待つのか。



その線引きを考えるうえで、今回の動画は大きなヒントになりそうだ。