女優の広瀬すず（28）が、20日放送のTOKYO FM「広瀬すずの『よはくじかん』」（土曜後3・30）に出演し、19日に28歳の誕生日を迎えた思いを語った。

広瀬は「きのう6月19日に28歳の誕生日を迎えまして」と切り出し「まあ、でもちゃんと大人の年齢になっていたなという自覚はあるので、ただただ目の前にあることに今では一生懸命向き合っていたような時間が多かったので、自分から発信することにもうちょっと意識を向けていきたいなと思って。もうちょっと自分の意志を前に前に出して、もうちょっと変化を楽しめる大人になれたらいいなと思います」と抱負を語った。

だが、14歳で芸能界入りした広瀬が28歳になったと言うことで「自分よりも周りの方が“30歳もうすぐじゃん！”“えっ？そんな？”“すずちゃん、そんな年齢なの？”って言われるの」と明かし「あれ、やめていただきたいよね。私もまだまだ現場で最年少でいたい気持ちのタイプなので、もうちょっと甘えていたいなと思いつつ、私は30歳を楽しみにしているので。20代はもう既に楽しかったな、いい経験できたなということがいっぱいあるからこそ、何かちゃんといい大人の年齢になってきた感覚ですね」と続けた。

また、リスナーから人生の半分が芸能界になったということを指摘されると「間違いないよね。自分がそうなるとは思わなかったな。人生の半分が芸能界…。染まっちゃってんなこれ、染まってないわけがないもんね。この世界しかもはや知らないからさ、自分の中の普通は、この世界がベースになった上でしか知らないからこそ、それが半分も過ぎているかと思うとゾッとするわ」と心境を吐露。

今年は特に自分へのプレゼントは考えていないと言うが、30歳になったら「いい時計とか、今まで手を出してこなかった」物を買うことも考えていると語った。