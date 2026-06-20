モデルの山田優が韓国旅のオフショットを公開した。

２０日までにインスタグラムで「この間行った韓国」と始めて、「まずは子供服から＠ｋａｒｙｍａｒｋｅｔ＿小物も可愛いので自分にも そのビルに入っているダンススクールでまさかの＠ｋａｈｉｋｏｒｅａさんのダンスレッスン！！！楽しかったー お会いできて嬉しかったです」とつづり、サングラスをかけ、ピンクの長袖トップスにミニスカートをはいた姿やノースリーブのトップスでダンスを楽しむ様子をアップした。

続けて「そして、お茶するとこもｃｕｔｅな空間 その後、大好きな＠ｂｌｏｓｓｏｍｈｅａｗｏｎのとこへ 今回も使える素敵なお洋服が沢山！そのまま飲めるハンバーガーを食べに 美味（おい）しすぎてペロリ。じゃがいものスープも美味でした！そして、今流行（はや）りのお洒落（しゃれ）スーパーへ！売ってる商品も流石（さすが）でした！」と感想を述べて、カフェでくつろぐ姿などを投稿して締めた。

この投稿には「可愛すぎ〜」「脚ながっっ」「足長くて羨ましい」「ステキでめっちゃかわいい」「踊ってるところ見たい」「満喫してるのが伝わってくるぅ」などの声が寄せられている。