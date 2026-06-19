「イトーヨーカドー」歴60年！75歳男性「12〜13年分ある」レシートを貯め続ける理由：家、ついて行ってイイですか？
6月14日（日）に放送した「家、ついて行ってイイですか？」（毎週日曜夜8時50分）では、小岩駅で出会ったよしおさん（75）の家について行きました。
【動画】「イトーヨーカドー」歴60年！＜75歳男性＞「12〜13年分ある」レシートを貯め続ける理由＆収集癖ひとり娘…10年越しの父への感謝
「小岩フラワーロード商店街」で、「イトーヨーカドー」に向かう男性を発見！
「家、ついて行ってイイですか？」と聞くと、「狭いよ。たいした家じゃないよ。誰もいねぇけど！」と、すぐにOKしてくれました。
生まれてこの方、江戸川区から出たことがないというよしおさん。今は年金暮らしですが、昔は車の板金塗装の仕事をしていたそう。「結婚はしていない」と話します。
お家は1Kで家賃は5万3700円。玄関には調理用の鍋が並んでおり、「置くとこねぇからな」とよしおさん。廊下を進むと……
お部屋はこの状況……。
一方、キッチンはきれいに整理整頓されています。IHコンロが壊れたため、「（キッチンでは）お湯も沸かせられない…」と嘆くよしおさん。
しかし、こんな奥の手が！ ご飯はいつも「アラジン」のトースターで作るそう。「普通のトースターと違う。ジャパネットで売ってるんだよ。俺、会員になってっから！」と、取材Dに「ジャパネット倶楽部」のチラシを見せてくれました。
「電話すれば、すぐ持って来る」と話すよしおさんですが、携帯電話を持っていないため、公衆電話から注文しています。
「パンでも焼くかよ〜」と、食パンを自慢のトースターに。いつもバターなどはつけず、2枚食べるそうで、「美味いよ！」と頬張ります。
卵もトースターで！？ 「これが難しいんだよ…」とつぶやきますが、熟練の技で見事な仕上がりに！
しかし、「これが触れねぇんだ！ 熱くて…」とよしおさん(笑)。「美味いよ！ やってみな、今度」と取材Dに勧めます。
お湯もトースターで沸かしていますが、なんと、キッチンからトースターまで運ぶ途中、水が大胆にこぼれてしまいました。それでも「慣れたもんだ！」とよしおさん(笑)。
トースターで沸かしたお湯をお玉ですくい、インスタント味噌汁を飲みます。
ここで取材Dが見つけたのは、ビニール袋に入った大量のレシート。12〜13年分の「イトーヨーカドー」のレシートが入っていました。「どのくらい値段が変わったか気になる」とよしおさん。
夏場は、「イトーヨーカドー」でアイスを食べるそうで、「（イトーヨーカドーは）何でも置いてあるね」と笑顔に。
夕方4時になると、「もう夜メシ」と本日2度目の「イトーヨーカドー」へ。
買い物をした後は、「店員の声かけもいいし、教育されてるね。レジも並ばないもん！ プロだね」とべた褒めします。
「ヨーカドーは子どもの頃から行ってる。ヨーカドーの物以外は食べてない」とよしおさん。イトーヨーカドー歴は60年！ 食品も全て信頼できると話します。
しかし、そんなよしおさんに最大の危機が！ 続きはTVerで！
日曜夜8時50分からは、「家、ついて行ってイイですか？」を放送！
▼東京ドームで売上No.1！ビール売り子
▼「ボロくそな人生」哀愁オヤジの衝撃過去
▼結婚10年目を迎えた夫婦に訪れた試練
▼「今年も桜が見られた」涙…妻への想い
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「小岩フラワーロード商店街」で、「イトーヨーカドー」に向かう男性を発見！
「家、ついて行ってイイですか？」と聞くと、「狭いよ。たいした家じゃないよ。誰もいねぇけど！」と、すぐにOKしてくれました。
生まれてこの方、江戸川区から出たことがないというよしおさん。今は年金暮らしですが、昔は車の板金塗装の仕事をしていたそう。「結婚はしていない」と話します。
お家は1Kで家賃は5万3700円。玄関には調理用の鍋が並んでおり、「置くとこねぇからな」とよしおさん。廊下を進むと……
お部屋はこの状況……。
一方、キッチンはきれいに整理整頓されています。IHコンロが壊れたため、「（キッチンでは）お湯も沸かせられない…」と嘆くよしおさん。
しかし、こんな奥の手が！ ご飯はいつも「アラジン」のトースターで作るそう。「普通のトースターと違う。ジャパネットで売ってるんだよ。俺、会員になってっから！」と、取材Dに「ジャパネット倶楽部」のチラシを見せてくれました。
「電話すれば、すぐ持って来る」と話すよしおさんですが、携帯電話を持っていないため、公衆電話から注文しています。
「パンでも焼くかよ〜」と、食パンを自慢のトースターに。いつもバターなどはつけず、2枚食べるそうで、「美味いよ！」と頬張ります。
卵もトースターで！？ 「これが難しいんだよ…」とつぶやきますが、熟練の技で見事な仕上がりに！
しかし、「これが触れねぇんだ！ 熱くて…」とよしおさん(笑)。「美味いよ！ やってみな、今度」と取材Dに勧めます。
お湯もトースターで沸かしていますが、なんと、キッチンからトースターまで運ぶ途中、水が大胆にこぼれてしまいました。それでも「慣れたもんだ！」とよしおさん(笑)。
トースターで沸かしたお湯をお玉ですくい、インスタント味噌汁を飲みます。
ここで取材Dが見つけたのは、ビニール袋に入った大量のレシート。12〜13年分の「イトーヨーカドー」のレシートが入っていました。「どのくらい値段が変わったか気になる」とよしおさん。
夏場は、「イトーヨーカドー」でアイスを食べるそうで、「（イトーヨーカドーは）何でも置いてあるね」と笑顔に。
夕方4時になると、「もう夜メシ」と本日2度目の「イトーヨーカドー」へ。
買い物をした後は、「店員の声かけもいいし、教育されてるね。レジも並ばないもん！ プロだね」とべた褒めします。
「ヨーカドーは子どもの頃から行ってる。ヨーカドーの物以外は食べてない」とよしおさん。イトーヨーカドー歴は60年！ 食品も全て信頼できると話します。
しかし、そんなよしおさんに最大の危機が！ 続きはTVerで！
日曜夜8時50分からは、「家、ついて行ってイイですか？」を放送！
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