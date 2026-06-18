【まとめ】プレオープン最終日に密着！RVパーク鹿沼の無人運営に向けた準備と周辺情報を一挙公開

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

キャントレYouTuberのばも氏（ばものばもろぐフィールドチャンネル）が、「【RVパーク鹿沼】プレオープン最終日！無人運営・温泉・金魚湯・車中泊交流のリアルな1日」と題した動画を公開した。自身がオーナーを務めるRVパーク鹿沼でのプレオープン最終日の様子や、無人運営に向けた準備、周辺施設について紹介している。



動画の冒頭では、5月9日の深夜にRVパークへ向かう車中の様子が収められており、5月22日からの通常オープンに向けた展望が語られた。また、道中ではGPS旅ガイドのアップデートにより、市町村の切り替わりが分かりやすくなった点にも触れている。翌朝には、プレオープン期間中に宿泊した利用者へ直接挨拶を行い、オリジナルコーヒーを差し入れする場面も。キッチンカーを持参できなかったことへの気遣いを見せつつ、和やかな交流を図っている。



その後、管理用プレハブの換気扇を自動化する改修作業や、キャンピングトレーラーのレイアウト変更を実施。ばも氏は、アメリカタイプのトレーラーにおけるジョッキーホイールの扱い方や、微調整のコツを解説しながら、手慣れた様子で移動作業を進めた。午後は栃木市方面へ足を延ばし、近隣の買い出しスポットや大型コインランドリー、さらにレトロな雰囲気が漂う銭湯「金魚湯」といった周辺施設を詳しくレポートしている。



夜にはキャンピングトレーラーのそばで焚き火を楽しみつつ、コストコで購入したという分厚いアンガス牛の焼肉を堪能し、「美味しく焼けばめっちゃうまい」と満足げな表情を見せた。RVパーク鹿沼のリアルな1日を通して、車中泊の魅力と新施設の利便性が伝わる内容となっている。施設の予約は公式サイトから可能となっており、今後の本格稼働にも注目が集まる。