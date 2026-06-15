【今週の12星座タロット占い】2026年6月15日〜6月21日｜総合運＆恋愛運TOP3の星座は？
今週（2026年6月15日〜6月21日）の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに12星座別に占っていただきました。果たして運勢良好なTOP３の星座は？ 早速気になる結果をチェックしてみましょう。
🌼【生年月日占い】幸せを掴むベストタイミングは？《2026年6月〜7月の恋模様》
第３位 蠍座
『恋愛面では思われる方を選ぶでしょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
「自分ブランド」にこだわっていきます。そうすることで、自分の自信を自分でキープすることができるでしょう。仕事や公の場では自分のやり甲斐や心地よりも周囲の人達の目を気にしてしまうようです。合わないものまで維持してしまいます。
「好きな人」ではなく、「良くしてくれる人」を選んでいきます。けれど、その人の本質を見抜けているかが残る問題でしょう。表面的な印象に騙されやすい時です。シングルの方は、恋愛に重きを置く人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手の意外な素朴さを知っていきます。
｜時期｜
6月19日 大人になる ／ 6月20日 愛情を注ぐ
｜ラッキーアイテム｜
電車
第２位 乙女座
『周りの人に引っ張られないようにします』
｜総合運｜ ★★★☆☆
自分の世界観やペースを大切にしていきます。優しさを見せることでつけ込まれたりしないように気をつけていくでしょう。仕事や公の場では仲良くなろうとしてくる人がいるのですが、こちらの本質や良さをちゃんと理解してくれているかが不明です。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
自分の理想をなんとか貫こうとします。それが叶うかは、もちろん選んでいる相手によるでしょう。時間を浪費し続けるより、合わせてくれる相手を選ぶと良いです。シングルの方は、簡単には他者のことを信用しない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたの真剣さを理解してくれています。
｜時期｜
6月16日 弱気になる ／ 6月17日 環境を変える
｜ラッキーアイテム｜
好きな色の家具
第１位 牡牛座
『恋愛面では想いを向けられています』
｜総合運｜ ★★★☆☆
不安を感じることが多いのですが、その度に甘えさせてもらえる居場所みたいなものはあります。頑張って強くなろとしなくても良いでしょう。仕事や公の場では派手ではないけれど賢い立ち回りをしていきます。いつも通りの発言などが周囲の人達に響くでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
本命の人とは限らないですが、誰かには執着されています。そのため寂しいと感じることはあまりないようです。自分が負担にならないような距離にしていきましょう。シングルの方は、初めから恋愛モードを見せて来る人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が二人で新しい体験を沢山していきたいと考えています。
｜時期｜
6月18日 人気者になる ／ 6日20日 我慢が多い
｜ラッキーアイテム｜
たこ焼き
あなたの星座はいかがでしたか？ 運命は意識や行動次第で変わっていくもの。ぜひ参考にしていただき良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞ ※top画像は生成AIで作成しています