お笑いタレントのイモトアヤコ（40）が10日放送のTBSラジオ「イモトアヤコのすっぴんしゃん」（水曜後11・00）に出演。持病について語った。

リスナーからのメールで「ところで、イモッちゃんの“エン痔（ジ）エル”の具合はどうですか」とイモトがかねて明かしていた痔（じ）についての質問が寄せられた。

イモトは苦笑いで「嫌だな、“エン痔エル”の具合言うの」としたものの、「やっぱりまだ私も“痔持ち”ですね。“痔主”ではあります」と明言した。

「調子いいときは調子いいんですけれど。やっぱりおなかを壊している期間が続いたりすると、私の“エン痔エル”は活発になって、結構手で触っても分かるくらいの、ボコッとする感じにはなっています」と説明。

その際の薬も医師から処方されていると言い、「塗り薬で何とか治る。塗り薬塗ると1日で治るような感じにはなっていますけれど」と続けた。

それでも「ちょっとこう油断するとって言うかね、免疫が下がったりとかってときに出やすいかもしれないですね」と述べた。

リスナーからは痔の母にディレクターズチェアを買おうか検討しているとの相談が寄せられたが、「座ったことあります」とイモト。

「いいのが、座る部分が布になっててU字になっているから、わりかし和らぐというか。ここにプラス“エン痔エル”用のクッションというかね、ドーナツ型のクッションを置くと、よりいいのかもしれないな」とアドバイスした。

イモトは「なんか嫌だね、定期的に自分の痔の話をするのはね、何か申し訳ないですけれど」としながらも「でもまあ共感をしてくださる方はいらっしゃると思うのでね。ぜひ。あまり座りすぎには注意でお願いします」と締めくくった。