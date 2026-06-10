´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ë²Ú¤ä¤«¡ª¥¨¥Ç¥£¥Ö¥ë¥Õ¥é¥ï¡¼¤Î¥¿¥ë¥Æ¥£¡¼¥Ì
¥¨¥Ç¥£¥Ö¥ë¥Õ¥é¥ï¡¼¤Î¥¿¥ë¥Æ¥£¡¼¥Ì¤òºî¤ë¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´ÖÌó10Ê¬
¥¨¥Ç¥£¥Ö¥ë¥Õ¥é¥ï¡¼¤Î¥¿¥ë¥Æ¥£¡¼¥Ì¤Î¥«¥í¥ê¡¼Ìó130kcal¡¿1¿ÍÊ¬
´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ë²Ú¤ä¤«¡ª¥¨¥Ç¥£¥Ö¥ë¥Õ¥é¥ï¡¼¤Î¥¿¥ë¥Æ¥£¡¼¥Ì
Ä«¿©¤ä·Ú¿©¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ë¥Æ¥£¡¼¥Ì¤Ï¡¢¼ê·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¨¥Ç¥£¥Ö¥ë¥Õ¥é¥ï¡¼¤ò¾è¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ë²Ú¤ä¤«¤µ¤¬UP¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¡¢¥¨¥Ç¥£¥Ö¥ë¥Õ¥é¥ï¡¼¤Î¥¿¥ë¥Æ¥£¡¼¥Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¿¥ë¥Æ¥£¡¼¥Ì¤Ï¡¢Ä«¿©¤ä·Ú¿©¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ä¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ÎÀÊ¤Ç¡¢¼ê·Ú¤Ë¤Ä¤Þ¤ó¤ÇÄº¤±¤ë¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¥Õ¡¼¥É¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿Íµ¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»÷¤¿¤ªÎÁÍý¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¡Ø¥Ö¥ë¥¹¥±¥Ã¥¿¡Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤â¶ñºà¤ò¾è¤»¤Æ¿©¤Ù¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ö¥ë¥¹¥±¥Ã¥¿¤Ï·Ú¤¯¥È¡¼¥¹¥È¤·¤¿¥Ñ¥ó¤Ë¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò»¤¤êÉÕ¤±¤Æ¹á¤ê¤ò°Ü¤·¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤¬¡¢Âç¤¤Ê°ã¤¤¤Ç¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ê¾¡¼ê¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Û¤É¶³¦Àþ¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥¿¥ë¥Æ¥£¡¼¥Ì¤Ï¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤È¥Ð¥¿¡¼¤òº®¤¼¤Æ¥Ð¥²¥Ã¥È¤ËÅÉ¤ê¡¢À¸¥Ï¥à¤È¥¨¥Ç¥£¥Ö¥ë¥Õ¥é¥ï¡¼¡¢º¹¤·¿§¤Ë¿åºÚ¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤À¤±¡£¤È¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ë¡¢²Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Ç¥£¥Ö¥ë¥Õ¥é¥ï¡¼¤Ï¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¡Ø¿©¤Ù¤é¤ì¤ë²Ö¡Ê¿©ÍÑ²Ö¡Ë¡Ù¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÌµÇÀÌô¤äÄãÇÀÌô¤Ê¤É¡¢¸·¤·¤¤°ÂÁ´´ð½à¤Î¤â¤È¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥µ¥é¥À¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤É¤ÎºÌ¤ê¤ä¹á¤ê¤Å¤±¤È¤·¤Æ¡¢¿©ºà¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤â¼ê¤ËÆþ¤ë¤¯¤é¤¤¿È¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÍøÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
²Ö²°¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ñ¾ÞÍÑ¤Î²Ö¤ä¸ø±à¤Ëºé¤¤¤Æ¤ë²Ö¤Ë¤Ï¡¢¿©ÍÑ¤ËÅ¬¤µ¤Ê¤¤ÇÀÌô¤äÌôºÞ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢·è¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥¨¥Ç¥£¥Ö¥ë¥Õ¥é¥ï¡¼¤Î¥¿¥ë¥Æ¥£¡¼¥Ì¤ÎºàÎÁ¡Ê6¸ÄÊ¬¡Ë
¥Ð¥²¥Ã¥È¡¡1.5cm¤ÎÎØÀÚ¤ê¡ß6Ëç¡ÊÌó1¡¿2ËÜÊ¬¡Ë
¥¨¥Ç¥£¥Ö¥ë¥Õ¥é¥ï¡¼¡¡1¥Ñ¥Ã¥¯
À¸¥Ï¥à¡¡6Ëç
ÀÄºÚ¡Êº£²ó¤Ï¡¢¿åºÚ¤ò»ÈÍÑ¡Ë¡¡¾¯¡¹
¡ý¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡¡40g
¡ý¥Ð¥¿¡¼¡¡20g
¡ý¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ê¤¹¤ê¤ª¤í¤·¡Ë¡¡¾®¤µ¤¸1¡¿2
¡ý¥Ñ¥»¥ê¡Ê¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ë¡¡¾®¤µ¤¸1
±ö¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¡¡³Æ¾¯¡¹
²¼½àÈ÷
¡¦¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡¦¥Ð¥¿¡¼¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¾ï²¹¤ËÌá¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ð¥²¥Ã¥È¤Ï·Ú¤¯¥È¡¼¥¹¥È¤·¤Æ¡¢Îä¤Þ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Ç¥£¥Ö¥ë¥Õ¥é¥ï¡¼¤Î¥¿¥ë¥Æ¥£¡¼¥Ì¤Îºî¤êÊý
¡¡¡¡ý¤ÎºàÎÁ¤ò¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢±ö¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤ÇÌ£¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Ï¤¸¤á¤Ë¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ò¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¡¢³ê¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Çº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ¤«¤é¥Ð¥¿¡¼¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¤È¡¢¥à¥é¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ëº®¤¶¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡¡¥Ð¥²¥Ã¥È¤Ë¡¤òÅÉ¤ê¤Þ¤¹¡£
£¡¡¢¤Î¥Ð¥²¥Ã¥È¤ÎÊÒÂ¦È¾Ê¬¤Ë¡¢À¸¥Ï¥à¤òÎ©ÂÎÅª¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Õ¤ó¤ï¤ê¾è¤»¤Þ¤¹¡£
¤¡¡»Ä¤ê¤ÎÊÒÂ¦¤Ë¥¨¥Ç¥£¥Ö¥ë¥Õ¥é¥ï¡¼¤ò¾è¤»¡¢¥¨¥Ç¥£¥Ö¥ë¥Õ¥é¥ï¡¼¤ÈÀ¸¥Ï¥à¤Î¶ÌÜ¤¢¤¿¤ê¤Ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ç¿åºÚ¤òÁÞ¤·¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹¡£
¥¨¥Ç¥£¥Ö¥ë¥Õ¥é¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊºÌ¤ê¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ë¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·´¶¤¬UP¤·¤Þ¤¹¡£
¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤¹¤ë»þ¤ä¡¢ÍèµÒ¤Î¤¢¤ë»þ¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¨¥Ç¥£¥Ö¥ë¥Õ¥é¥ï¡¼¤ò»È¤¦¤À¤±¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ê¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤¬ºî¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¥«¥í¥ê¡¼É½¼¨¤ÏÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½¡ÊÈ¬Äû¡ËÁýÊä2023Ç¯¡×¤ò¤â¤È¤ËAI¤Ë¤è¤ê»»½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹