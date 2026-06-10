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2026年現在、コストパフォーマンスの高さから中古戸建てへの注目が集まる一方で、「見えない雨漏りのリスク」に不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

今回は、建築士・ホームインスペクターである、さくら事務所取締役の田村啓さんが、2026年4月に発表されたばかりの最新データを交えながら、知られざる雨漏りのリアルと、失敗しないための業者の見極め方を分かりやすく解説します。



■ 1. 最新データが語る、築年数ごとの「雨漏り発生率」

さくら事務所がこれまでの住宅診断結果を分析し、2026年4月に発表した最新のプレスリリースによると、中古戸建ての雨漏り（雨染みを含む）の指摘率は、築年数ごとに以下のような驚きの結果となっています。

・築0～10年： 2.8%（新築間もない時期でも100件に3件弱は存在）

・築11～20年： 17.6%（5件に1件弱へと急増）

・築21～30年： 37.9%（3件に1件以上の割合でリスクが顕在化）

・築31～40年： 60.7%

・築41～50年： 68.2%

このデータはプロの肌感覚とも非常に一致しており、築20年を超えた物件を検討する際には、「雨漏りは決して珍しいことではない」という前提で臨む必要があります。



■ 2. 梅雨や台風シーズンは、雨漏り発見の「絶好のチャンス」

雨が多くなる梅雨や夏の台風シーズンに家探しをするのは大変ですが、実は「雨漏りを見極めるには最高のタイミング」でもあります。

・乾燥した時期はプロでも見失う 1～2週間ずっと晴れが続いている時期は、木材の水分を測る特殊な機械（含水率計）を使っても、その雨漏りが「過去のもの（すでに直っている）」なのか「今も続いている（継続中）」なのかの判断が極めて難しくなります。

・早期発見は「小さな治療」で済む 定期的に雨が降る時期であれば、今まさに水分が含まれているかどうかが一目で分かります。今も続いている雨漏りは、いわば「緊急オペ」が必要な状態です。人間の病気と同じで、初期症状のうちに見つけて対策ができれば、大掛かりな修繕をせず「少し縫うだけ」のような部分的な補修で済み、費用も期間も大幅に抑えることができます。



■ 3. 雨漏り修理は「玉石混交」：表面的な“蓋”に騙されないで

もし購入検討中の物件や今の住まいで雨漏りが見つかった場合、最も大切なのは「原因を正しく特定できるプロ」に依頼することです。

・水の「入り口」と「出口」は違う 雨漏りの恐ろしいところは、雨水が入ってくる場所と、シミとなって現れる場所が全く違う点にあります。「入り口は1箇所なのに出口が3箇所ある」あるいはその逆のケースなど、建物の内部で水の通り道が複雑に複雑に絡み合っていることが日常茶飯事です。

・建築士でも得意・不得意がある お医者さんに内科や外科があるように、建築士にも得意分野があります。雨漏り修理の市場は非常に大きいため、知識が浅くても「直せます」と謳う業者が存在します。

・一時しのぎの「蓋」に注意 根本的な原因を特定せず、表面的な塗装やコーキングだけで「蓋」をして終わらせる業者は少なくありません。一時的に雨は止まりますが、原因が直っていないためすぐに再発してしまいます。何社かに声をかけ、「表面的な話だけでなく、原因特定の調査をしっかりやってくれるか」をあなた自身の目で判断することが大切です。



■ まとめ：「見えないリスク」を正しくコントロールするために

・築20年超の中古選びに雨漏りはつきもの：築21～30年で37.9%（3件に1件以上）という高い確率で発生しますが、リスクの性質を正しく理解していれば過度に恐れる必要はありません。

・「雨の季節」を逆手にとって見極める：梅雨や台風時期は現在進行形の雨漏りを発見しやすく、初期のうちに対策できれば「小さな治療」で済むため、修繕費用や期間を大幅に抑えられます。

・一時しのぎの修理や業者に惑わされない：水の経路は複雑です。根本的な原因を特定せず、表面的な塗装やコーキングだけで「蓋」をして終わらせる業者ではなく、調査を徹底する「原因特定のプロ」を頼ることが重要です。

最も避けたいのは、見えない不具合を「知らないまま」住まいづくりを進めてしまうこと。表面的な綺麗さに惑わされず、株式会社さくら事務所のようなホームインスペクションで客観的にチェックしてもらい、床下や屋根裏を含めた建物全体の「今の健康状態」を正しく把握することが、将来の修繕コストを抑え、長く安心して暮らせる住まいへと繋がります。不安を一つずつ解消し、「これなら安心して暮らせる」という納得感をもって進めていきましょう。