TBS山本恵里伽アナ、事実婚を公表 当初パートナーは“法律婚”希望も「話し合いを重ねていけばいくほど…」
TBSの山本恵里伽アナウンサー（32）が、9日放送のTBSラジオ『荻上チキ・ Session』に出演。事実婚を公表した。
【写真】新人アナ時代には…日曜劇場にも出演した山本恵里伽アナ
番組では「あなたはどうして事実婚を選びましたか？当事者たちの事実婚のリアル」と題した特集を放送した。
今回の特集が、山本アナがきっかけだったと紹介されると、山本アナは「そうなんです。非常に個人的な話ではあるんですけれども、私自身が先日、事実婚をいたしまして」と報告。「法律婚ではなく、なぜ事実婚にしたのかと言うと、私も夫も名字を変えずに家族になりたかったからというのが一番の理由なんです」と説明した。
これまでパートナーと同棲を続けていたという山本アナ。「私たちは、家族になりたかったというのがあるんですよね」とし「ずっと生活をしていくだけでも、“事実婚状態”にはなると思うんですけど、私たちの場合は、“事実婚契約”を実際に結んで、法律婚だと婚姻届を出すという行為に代わったような形で、事実婚契約の公正証書を作成して、事実婚に至りました。しっかりと、いつから事実婚というのを私たちは決めましたね」と伝えた。
当初、パートナーは「法律婚をしたい」と希望し、「自分が山本姓に変わるよ」と伝えていたという。その中で「話し合いを重ねていけばいくほどお互いに名前を大事に思っていると分かってお互いの意思を尊重して事実婚に至った」と話した。
山本アナは1993年10月8日生まれ、熊本県熊本市出身。2016年にTBS入社した。番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
【写真】新人アナ時代には…日曜劇場にも出演した山本恵里伽アナ
番組では「あなたはどうして事実婚を選びましたか？当事者たちの事実婚のリアル」と題した特集を放送した。
今回の特集が、山本アナがきっかけだったと紹介されると、山本アナは「そうなんです。非常に個人的な話ではあるんですけれども、私自身が先日、事実婚をいたしまして」と報告。「法律婚ではなく、なぜ事実婚にしたのかと言うと、私も夫も名字を変えずに家族になりたかったからというのが一番の理由なんです」と説明した。
当初、パートナーは「法律婚をしたい」と希望し、「自分が山本姓に変わるよ」と伝えていたという。その中で「話し合いを重ねていけばいくほどお互いに名前を大事に思っていると分かってお互いの意思を尊重して事実婚に至った」と話した。
山本アナは1993年10月8日生まれ、熊本県熊本市出身。2016年にTBS入社した。番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。