TBSの山本恵里伽アナウンサー（32）が、2026年6月9日放送のラジオ番組「荻上チキ・Session」（TBSラジオ）で、事実婚したことを公表した。事実婚を選択した理由を説明するなかで山本アナは、選択的夫婦別姓が認められていれば、「私たちは法律婚を選んでいました」と明かした。「事実婚契約の公正証書を作成」山本アナは、「どうして事実婚を選びましたか？ 当事者たちの事実婚のリアル」という特集の中で、「非常に個人的な話では