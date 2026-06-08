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確実に資産を増やしたい人へ。2026年後半の新NISA戦略は結局これだけで十分です！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔が、YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」で「確実に資産を増やしたい人へ。2026年後半の新NISA戦略は結局これだけで十分です！」と題した動画を公開した。動画では、「長期投資だから安全」という考えに潜む罠と、本当に資産を増やすための本質的なアプローチについて解説している。



鳥海はまず、「長期投資とは時間を味方につけること」という一般的な認識に対し、それだけでは不十分だと指摘する。「最も重要なポイントは、成長する市場に乗っていること」とし、S&P500や全世界株式を例に挙げた。これらのインデックスは時価総額加重平均型の仕組みを持ち、伸びる企業の割合を増やして低迷する企業を排除する「新陳代謝」が機能しているため、長期的な成長が期待できると説明する。



続けて、長期投資で負ける典型的なパターンとして「成長しない市場への投資」「高すぎる価格での購入」「長期で持てるかの見極め不足」の3点を提示した。直近1年間でS&P500が大きく上昇する中、一時期話題を集めたテスラやインド株の成長が鈍化している事実を比較し、市場の雰囲気に流される危険性を指摘する。さらに、シャープや東京電力の過去の株価推移を引き合いに出し、特定の個別株やテーマ型ファンドは一度下落すると二度と回復しない可能性もあると警告した。



また、ウォーレン・バフェットの名言「10年間持つ覚悟がない株なら、10分でも持ってはいけない」の真意について言及。これを単に長く持てばよいという意味ではなく、「10年間持ち続けても問題ないと思えるくらい、ちゃんと投資する先を見極めなさい」という教訓であると語った。



鳥海は、過去によく分からず投資してしまった低迷中の資産を放置することに対して、「長期投資という言葉を使って決断を先延ばしにしているだけ」と結論付ける。読者に対しても自身のポートフォリオを見直し、成長と分散が担保されたインデックス投資へ切り替えることの重要性を説いている。