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国語を後回しにすると受検で差がつく？公立中高一貫校で問われる「読める力」の現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「国語はなんとなくできる科目」。そう考えて、英語や数学に比べて後回しにしていないだろうか。



すららネット公式チャンネル「Edu-bizチャンネル」は、堀口塾へのインタビューシリーズ第3回として、公立中高一貫校受検と国語力をテーマにした動画を公開した。今回の動画では、1人の合格実績をきっかけに、堀口塾が公立中高一貫校対策へと動き出した経緯が語られている。



堀口塾では、平塚中等教育学校への合格実績をブログで発信したところ、問い合わせが増えたという。その後、コースとして整えたことで、地域の中で「公立中高一貫校受検」に対応する塾としての色が強まっていった。



動画内で強調されているのが、公立中高一貫校の「受検」は、私立中学受験とは性質が異なるという点だ。一般的な教科別の知識やテクニックだけではなく、長い文章を読み、資料を読み取り、自分の考えを表現する力が問われる。いわゆる適性検査では、国語・算数・理科・社会がはっきり分かれるというより、教科横断型の問題として出されることも多い。



そこで土台になるのが、国語力や読解力だ。堀口先生は、算数が苦手に見える子でも、実は問題文を読み取れていないことがあると指摘する。国語が伸びれば、他教科の理解にもつながる。だからこそ、塾側が「国語は大事」と保護者に伝えられるかどうかが重要だという。



堀口塾では、すららの国語を学習の最初に取り入れ、文章を読み、音声を聞き、集中して取り組む姿勢を育てている。単元を一度終えたら終わりではなく、繰り返し取り組むことで、読むスピードや文章への入り込み方が変わっていくという。



動画では、「国語を教える」というよりも、文章を楽しんで読むことの大切さも語られている。問題を解くだけでなく、文章に入り込めるかどうか。その姿勢が、読解力を伸ばすきっかけになるという見方だ。



公立中高一貫校受検に限らず、読解力はすべての学習の土台になる。保護者にとっても、塾経営者にとっても、「国語を後回しにしていないか」を見直すきっかけになりそうだ。