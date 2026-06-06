【BLACK TORCH】7月4日（土）放送開始！ キービジュ＆PV＆OPEDテーマ公開
TVアニメ『BLACK TORCH』は2026年7月4日（土）22：00よりTOKYO MXほか各局にて放送開始！ 全世界地上波同時配信も決定！ 新キービジュアル、新PV、オープニング＆エンディングテーマが公開された。
＞＞＞PV場面カットやアーティストをチェック！（写真17点）
『BLACH TORCH』は、集英社『ジャンプSQ.』『少年ジャンプ＋』にて、2017年から2018年にかけて連載された、タカキツヨシ原作の漫画。忍者の末裔として祖父に育てられ、動物と話す能力を持つ高校生・我妻弐郎は、ある日、森の中で傷つき倒れる黒猫・羅睺と出会う。
新キービジュアルには本作の主人公である弐郎とその相棒である羅睺。弐郎の所属する対物ノ怪特別機動隠密部隊・通称号《黒の灯火（ブラックトーチ）》のメンバーである一華、零司、司場、宇佐美の面々に加え、彼らに立ちはだかる物ノ怪の咬牙。そして天鬼が勢揃いの迫力のあるビジュアルに仕上がっている。
新PVでは各キャラクターの姿に加え、本作のオープニングテーマであるSiMの『FREEZE ME UP』、エンディングテーマであるI Don't Like Mondays.の『Groooovy』を初公開。迫力のバトルシーンと魅力的なテーマ曲をチェックして、7月の放送を楽しみに。
（C）タカキツヨシ／集英社・BLACK TORCH 製作委員会
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『BLACH TORCH』は、集英社『ジャンプSQ.』『少年ジャンプ＋』にて、2017年から2018年にかけて連載された、タカキツヨシ原作の漫画。忍者の末裔として祖父に育てられ、動物と話す能力を持つ高校生・我妻弐郎は、ある日、森の中で傷つき倒れる黒猫・羅睺と出会う。
新PVでは各キャラクターの姿に加え、本作のオープニングテーマであるSiMの『FREEZE ME UP』、エンディングテーマであるI Don't Like Mondays.の『Groooovy』を初公開。迫力のバトルシーンと魅力的なテーマ曲をチェックして、7月の放送を楽しみに。
（C）タカキツヨシ／集英社・BLACK TORCH 製作委員会
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