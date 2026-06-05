シワ、シミ、たるみ……大人の肌老化を引き起こす原因の約8割は、紫外線。だからこそ、UVケアが不可欠なのです。特にこれからの季節は紫外線量が増加するため、いつも以上に隙なく守りたいもの。防御力も、ケア効果も、仕上がりも、感触も進化した最新の日焼け止めアイテムで、美肌をキープしましょう（撮影：ケント・チャン スタイリング：山本瑶奈 構成・文：片岡えり）

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くすみを隠して肌色をキレイに見せる美肌仕上げ

忙しい朝に、日焼け止め、化粧下地、ファンデーションを重ねるのは正直面倒……。

そんな声に応えて生まれたのが、美肌仕上げUVケアアイテムです。

色ムラやくすみ、赤みをカバーし、肌を明るく見せる効果で、すっぴん以上の仕上がりに

１：エッセンスインCC ラベンダーベージュ SPF50+･PA++++ 30g￥2,970／ファンケル

ヒアルロン酸と植物由来の保湿成分で潤いが長続きし、外的刺激から肌を守る。黄ぐすみも凹凸もカバーし、明るい血色肌仕上げ。

２：ジェノプティクス CC プライマー ミントグリーン SPF50+･PA++++ 30g￥9,900（編集部調べ）／SK-II

グリーンで赤みを自然にカバーし、涼しげな印象に仕上げる。独自成分ピテラ（TM）やナイアシンアミドで塗るほど潤うハリ肌に。

３：デーケアレボリューション トーンアップ BE + ca ピュアベージュ SPF50+･PA++++35g ￥3,410／エリクシール

１本で乳液、日焼け止め、化粧下地まで完了。新色ピュアベージュはシミも色ムラも目立たない均一な肌を叶える。

４：UV イデア XL プロテクショントーンアップ ティント SPF50+･PA++++ 30mL ￥4,070／ラロッシュ ポゼ

肌深部にダメージを与えるロングUVAや可視光線もカット。繊細な肌に寄り添いヌードべージュで色ムラ補正も。

５：スキンアクア トーンアップUVエッセンス ホワイト SPF50+･PA++++ 70g ￥1,210（編集部調べ）／ロート製薬

肌色を問わずナチュラルな透明感を引き出す、ギラつかないホワイトカラー。サラッと仕上がり真夏も快適。

６：ブライトエイジ スムース＆ルミナス UVプライマー〈医薬部外品〉 SPF50+･PA++++ 25g ￥4,950／第一三共ヘルスケア ダイレクト

美白有効成分でケアしつつ凹凸をなめらかに整えて光反射をアップ。黄ぐすみも補正。

７：RJエクセレント 薬用リンクルクリア〈医薬部外品〉 SPF36･PA+++ 30g￥4,620／山田養蜂場

赤色光を透過して明るさを演出し、肌色も均一に整える。敏感肌にも優しくナイアシンアミドで美白とシワ改善も。

※記事内の商品価格はすべて税込です