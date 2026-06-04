【小僧寿し】手巻寿し180円均一！6月9日まで「マルイファミリー溝口」に出店中

持ち帰りすし店の小僧寿しは、2026年6月3日から9日まで「マルイファミリー溝口」に期間限定で出店しています。

海鮮丼や押し寿司なども用意

手巻寿しの「鉄火」「えびマヨ」「サーモンレタス」などの人気ネタ13種類を、180円均一の特別価格で販売しています。

販売商品を一部紹介します。

・手巻寿し「鉄火」 180円

手巻き寿しの定番メニューです。

・手巻寿し「サーモンレタス」...180円

女性人気ナンバーワンの一品です。

・手巻寿し「えびマヨ」...180円

キッズのおやつにも最適。

・手巻寿し「ねぎまぐろ」...180円

迷ったら、これという定番中の定番です。

・手巻寿し「太助天むす」...180円

タレしゃりが食欲をそそる、高コスパの一品。

・「小僧の太巻」...680円

ちょっとしたお土産にも合う、定番の人気商品です。

・「バッテラ」...600円

さばの旨みと酢飯のコンビネーションが絶妙な、押し寿司の定番。

・押し寿司「厚切りサーモン」...970円

厳選素材の「ファイブスターサーモン」の旨みを、厚切りで贅沢に味わえます。

・クレープ寿司「えび」...250円

えびをクレープ玉子で包んだ、新感覚の楽しいお寿司。

・得海鮮丼...790円

人気の海鮮ネタを堪能できる、彩り豊かでお得な丼商品です。

■出店情報

出店場所：マルイファミリー溝口 1階カレンダリウムF13 1階正面入り口すぐ（神奈川県川崎市高津区溝口1-4-1）

営業時間：10時30分〜20時（最終日は19時まで）

そのほかフェアに関する詳細は、小僧寿し公式サイトのフェア情報で確認できます。

期間限定イベントスペースでの開催です。品切れとなる場合があります。写真はイメージです。実際の提供容器とは異なります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部