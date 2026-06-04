圧倒的速さで戦場を支配せよ。eスポーツの頂点を目指す【レイザー】の最新ゲーミングマウスがAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
プロが認めた究極の精度を手に入れろ。妥協なき操作性を実現する【レイザー】の高性能ゲーミングマウスがAmazonで販売中！
世界トップクラスのプロ選手と共に設計された次世代のワイヤレスゲーミングマウス。50gの超軽量ボディと8,000Hzのポーリングレートにより、かつてない俊敏性と精度を実現した。最新の光学センサーと高耐久スイッチを搭載し、長時間の大会プレイにも耐えうる圧倒的なパフォーマンスと信頼性を備えている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
50gの超軽量設計を実現し、前世代モデルから構造を徹底的に最適化。操作の俊敏性が飛躍的に向上しており、素早い視点移動や緻密なエイムが求められる環境で真価を発揮する。
→【アイテム詳細を見る】
最大50,000DPIを誇る最新の光学センサーを採用。フレームシンク機能による低遅延なレポーティングで、意図した通りの動きを正確に画面上へ反映させる圧倒的な精度を誇る。
クリック回数1億回以上の高耐久スイッチを新たに搭載。操作時のタクタイル感と応答速度が大幅に強化されており、ハードな使用環境下でも常に快適なクリック体験を提供し続ける。
→【アイテム詳細を見る】
ワイヤレス効率の大幅な改善により、一度の充電で最大180時間の長時間駆動が可能。大会や長時間のセッションでもバッテリー切れを気にせず、常に最高のパフォーマンスを維持できる。
プロが認めた究極の精度を手に入れろ。妥協なき操作性を実現する【レイザー】の高性能ゲーミングマウスがAmazonで販売中！
世界トップクラスのプロ選手と共に設計された次世代のワイヤレスゲーミングマウス。50gの超軽量ボディと8,000Hzのポーリングレートにより、かつてない俊敏性と精度を実現した。最新の光学センサーと高耐久スイッチを搭載し、長時間の大会プレイにも耐えうる圧倒的なパフォーマンスと信頼性を備えている。
→【アイテム詳細を見る】
50gの超軽量設計を実現し、前世代モデルから構造を徹底的に最適化。操作の俊敏性が飛躍的に向上しており、素早い視点移動や緻密なエイムが求められる環境で真価を発揮する。
→【アイテム詳細を見る】
最大50,000DPIを誇る最新の光学センサーを採用。フレームシンク機能による低遅延なレポーティングで、意図した通りの動きを正確に画面上へ反映させる圧倒的な精度を誇る。
クリック回数1億回以上の高耐久スイッチを新たに搭載。操作時のタクタイル感と応答速度が大幅に強化されており、ハードな使用環境下でも常に快適なクリック体験を提供し続ける。
→【アイテム詳細を見る】
ワイヤレス効率の大幅な改善により、一度の充電で最大180時間の長時間駆動が可能。大会や長時間のセッションでもバッテリー切れを気にせず、常に最高のパフォーマンスを維持できる。