移動の常識を覆すスマートな旅の相棒。機能美を追求した【イノベーター】スーツケースは使い勝手抜群でAmazonで販売中！
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旅先でのストレスを最小限に。計算し尽くされた収納を持つ【イノベーター】スーツケースが手に入るのはAmazonで販売中！
移動をより快適で楽しいものにしたいと願う人へ。3つの独立した収納スペースを備えた多機能モデルが、ビジネスからプライベートまであらゆる旅をサポートする。日本メーカー製の静音キャスターや便利なブレーキ機能を搭載し、洗練されたデザインと実用性を両立。自分らしいライフスタイルを求める旅人のための逸品だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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用途に合わせて使い分けられる3つの独立した収納室が魅力。フロントの薄型スペースはノートパソコンや書類の出し入れに最適で、移動中でもスムーズにアイテムを取り出せる。
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日本メーカー製の静音ダブルキャスターと便利なブレーキ機能を搭載。乗り物移動時の揺れによるストレスを大幅に軽減し、静かで安定した走行と快適な操作性を実現した。
腰をかがめずに操作できる上部配置のTSAロックを採用。メインとフロントの両ファスナーを一度に施錠・解錠可能で、セキュリティーと使いやすさを高次元で両立している。
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キズが付きにくい特殊エンボスパターンを採用し、長く愛用できる耐久性を確保。小柄な人でも扱いやすいよう計算された3つのハンドルを配置し、持ち運びの負担を抑えた。
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