忙しい毎日をサポート！【ヤマゼン】ヘルツフリー電子レンジで調理をもっと手軽に！Amazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
引っ越しも安心！【ヤマゼン】全国対応単機能電子レンジで毎日のあたため・解凍をスマートに！Amazonで販売中！
初夏のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。5月27日(水)9時から6月2日(火)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
山善の17L単機能電子レンジは、一人暮らしや二人暮らしに最適なコンパクト設計。ヘルツフリーで全国どこでも使用可能。オートメニュー搭載で「ごはん」や「飲み物」のあたためもワンタッチで完了。ターンテーブル式でムラなく均一にあたたまる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
全国どこでも使用可能なヘルツフリー設計が魅力。東日本・西日本どちらの地域でも、引っ越しや転勤の際も買い替えの心配なくそのまま使えて便利である。
→【アイテム詳細を見る】
「ごはん」と「飲み物」をワンタッチで自動あたためできるオートメニューを搭載。忙しい時間帯でも手間なく手軽に温められるため、毎日の調理時間を短縮できる。
ムラなく均一にあたたまるターンテーブル方式を採用。ごはんやお惣菜はもちろん、解凍時にも食材が均一に仕上がるため、調理の失敗を減らすことができる。
→【アイテム詳細を見る】
シンプルな操作部と見やすい表示で、どなたでも簡単に操作が可能。庫内は広々としており、コンビニ弁当やお皿の出し入れもスムーズに行える設計となっている。
引っ越しも安心！【ヤマゼン】全国対応単機能電子レンジで毎日のあたため・解凍をスマートに！Amazonで販売中！
初夏のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。5月27日(水)9時から6月2日(火)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
全国どこでも使用可能なヘルツフリー設計が魅力。東日本・西日本どちらの地域でも、引っ越しや転勤の際も買い替えの心配なくそのまま使えて便利である。
→【アイテム詳細を見る】
「ごはん」と「飲み物」をワンタッチで自動あたためできるオートメニューを搭載。忙しい時間帯でも手間なく手軽に温められるため、毎日の調理時間を短縮できる。
ムラなく均一にあたたまるターンテーブル方式を採用。ごはんやお惣菜はもちろん、解凍時にも食材が均一に仕上がるため、調理の失敗を減らすことができる。
→【アイテム詳細を見る】
シンプルな操作部と見やすい表示で、どなたでも簡単に操作が可能。庫内は広々としており、コンビニ弁当やお皿の出し入れもスムーズに行える設計となっている。