「それが運を下げています」ゲッターズ飯田さん一番弟子が「やらない」運気を下げること





運気が上がる日常のささいな行動、運をいい方向へ動かし身につける習慣。そんな「しあわせ体質」のコーディネート法を芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田さんの一番弟子であり、今最も注目を集める占い師・ぷりあでぃす玲奈さんが指南！





【PROFILE】 ぷりあでぃす玲奈

人々の未来を幸福へと導くフォーチュン・ナビゲーター。芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田の一番弟子。五星三心占いと女性ならではの美容の知識を活かした開運メイクや開運ファッションを得意とする。テレビ、ラジオ、雑誌、WEBメディアなど幅広く活躍中。著書に「ぷりあでぃす玲奈presents 幸せを導く運の磨き方」（宝島社）など。







「なんか決まらない…」と悩んでいる人が多い眉メイク

ちょっと変えるだけで、実は運気アップにもつながる大切な部位でもあります。今回は運気別におすすめの描き方やポイントについて、ぷりあでぃすさんからのお話。







眉と眉の間は開運の重要ポイント！

まずは眉毛に関する基本的なお話から。眉と眉の間の「印堂（いんどう）」は良縁や良運にとても大切な箇所です。ここから出会いやご縁が入ってくると言われているので、産毛を生やしたままにしたり、前髪で隠したりするのは避けましょう。きちんと処理したり、すっきり出すようにするとよいでしょう。







ゲッターズ飯田さん一番弟子が「やらない」運気を下げること

≫【やらない方がいい】「 やりがちな習慣とは？