「格闘技界の野口衣織」美人プロボクサー、「思った以上に衣織さんそっくりでびっくり」と話題に！
プロボクサーの鈴木なな子選手は4月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。写真を公開したところ「格闘技界の野口衣織」「思った以上に衣織さんそっくりでびっくり」と話題を集めています。
【写真】「格闘技界の野口衣織」と話題の美人プロボクサー
X上では「格闘技界の野口衣織」「思った以上に衣織さんそっくりでびっくり」「まじ一瞬勘違いした」「めっちゃ似てるやん」など、=LOVEの野口衣織さんに似ているという声が殺到。ほかにも「ガチで可愛すぎ件について」「ファンになりました」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】「格闘技界の野口衣織」と話題の美人プロボクサー
「まじ一瞬勘違いした」鈴木選手は「今日は応援よろしくお願いします」とつづり、自身のソロショットを投稿。会場に入る前の様子でしょうか。カメラに向かって穏やかな表情でピースサインをしています。まるでアイドルのようなキュートな顔立ちです。
「2連敗。悔しい」その後、鈴木選手は投稿を更新。「負けました。応援ありがとうございました。2連敗。悔しい」と報告し、モノクロのソロショットを公開しています。ファンからは「お疲れ様でした！」「次の試合も楽しみにしてます」といった声が寄せられました。今後の活躍にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)