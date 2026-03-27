今週末に見頃の桜が楽しめそうな全国のお花見名所(3月28日・29日)
3月も終わりが近づき、2026年の桜が各地で満開を迎えている。関東から九州まで、今週末(3月28日・29日)に見頃の桜を楽しめそうなスポットをピックアップ！現時点の予想から週末に7分咲き〜満開となりそうな人気お花見名所を紹介する。
【写真】2026年の開花を迎えた花見スポット
■【関東】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな名所の桜
■【関東・東京都】六義園の桜 / 流れ落ちる滝のようなしだれ桜は必見
開花状況：満開(※2026年3月25日現在)
第5代将軍徳川綱吉の側用人、柳澤吉保が造った和歌の趣味を基調とする「回遊式築山泉水」の大名庭園で1953年(昭和28年)に国の特別名勝に指定された。六義園のシンボルともいえるしだれ桜は、高さ約15メートル、幅は20メートルにもおよび、夜空に浮かび上がる姿は見応え十分。
■【関東・東京都】小石川後楽園の桜 / 多彩な桜が楽しめる、水戸徳川家上屋敷の庭園
開花状況：満開(※2026年3月25日現在)
小石川後楽園は都内に現存する大名庭園の中で最も古く、江戸期の庭園として典型的な回遊式築山泉水庭園。1629年(寛永6年)に水戸徳川家初代藩主・頼房が造成し、2代藩主・光圀(水戸黄門)の代に完成した。「海・山・川・田園」に見立てた起伏に富んだ景観の中に、日本と中国の景勝地が数多く展開する和漢の調和が美しい庭園。いまなおすぐれた景観を維持しており、特別史跡及び特別名勝として国の文化財に指定されている。田園の風景が表現されている花菖蒲田付近では、花を咲かせた山桜がのどかな雰囲気に彩りを添える。
■【関東・東京都】上野恩賜公園の桜 / 江戸時代より親しまれる桜の名所
開花状況：7分咲き(※2026年3月25日現在)
上野の山は、江戸時代から桜の名所として知られ、四季を通じて自然を存分に満喫できる。桜は天海僧正が吉野山から移植させたといわれ、公園さくら通りを中心に約800本の桜が園内を彩る。最寄り駅からも近く、美術館や博物館、動物園などもあって子どもから大人まで楽しめる。
2026年3月14日から4月5日(日)まで、うえの桜フェスタを開催。竹の台広場(噴水広場)でさまざまなイベントが催され、上野のお店を始めとした50店舗以上の物産展も大集合する。
■【関東・東京都】石神井公園の桜 / 遊歩道やボートから美しい桜を鑑賞
開花状況：7分咲き(※2026年3月25日現在)
木々に囲まれ落ち着いた風情の三宝寺池やボートで賑わう石神井池を中心に、3月下旬から4月上旬に約170本のソメイヨシノ、4月中旬には約70本の山桜が咲く。サービスセンター脇の並木は見事な花のトンネルに姿を変えるので、こちらも見逃せない。駅からは徒歩10分以内でアクセスもよく訪れやすい。公園内にある三宝寺池沼沢植物群落は国の天然記念物に指定されている。
■【杉並区】善福寺川緑地・和田堀公園の桜 / 川に沿って伸びる散策路沿いの桜並木が人気
開花状況：5分咲き(※2026年3月25日現在)
東京都杉並区に位置する、都内屈指の桜の名所。善福寺川に沿って、全長4.2キロメートルにわたり伸びる散策路沿いには、約700本の桜が植えられており、春には桜並木が見事な景観をつくる。遊歩道を歩きながらゆったりと桜を楽しめる。また、善福寺川が大きく蛇行する辺りに、川に沿って善福寺川緑地と和田掘公園が広がる。桜の枝が川にせり出し花を咲かせるさまは見応え十分。
■【関東・神奈川県】生田緑地の桜 / さまざまな桜を堪能
開花状況：5分咲き(※2026年3月25日現在)
生田緑地では、ソメイヨシノをはじめ、八重桜や山桜、里桜、しだれ桜などさまざまな種類の桜が楽しめる。枡形山展望台からの眺めは人気で、枡形山広場にはおよそ50本のソメイヨシノが咲き誇り、満開時には山全体がピンク色に包まれ幻想的な風景が広がる。生田緑地全体では約1500本の桜が見られる。展望台からは東京都心や多摩川など360度のパノラマが楽しめる。
■【関東・神奈川県】相模が丘仲よし小道 さくら百華の道の桜 / 64品種の桜で順次見頃が楽しめる
開花状況：5分咲き(※2026年3月25日現在)
道沿いに植えられている桜64品種218本によって、1月下旬の寒桜から4月下旬の奈良の八重桜、9月下旬からは十月桜などの秋桜で順次見頃を楽しめる1600メートルの緑道。地元の有志で設立された「NPO法人 さくら百華の道」によって、現在、維持管理されている。また、2026年3月28日(土)・29日(日)には、相模が丘さくら祭りが開催。
■【関東・千葉県】本土寺の桜 / 美しいあじさいや花菖蒲、桜で知られる日蓮宗の名刹
開花状況：7分咲き(※2026年3月25日現在)
1277年(健冶3年)に平賀一族の屋敷に地蔵堂を建立したのが始まり、あじさい寺として親しまれている。桜は枝垂れ桜、ソメイヨシノ、八重桜など合わせて100本程あり、3月下旬から4月の上旬にかけて見ることができる。6月上旬には花菖蒲が5000本、下旬に向けて十種類以上の紫陽花が境内中に咲き渡り、その数は5万本以上におよぶ。境内に四季の花々を楽しむことができる。
■【関東・栃木県】城山公園の桜(栃木県小山市) / 地区ごとの桜まつりで盛り上がる「おやまの桜まつり」
開花状況：5分咲き(※2026年3月25日現在)
古くから桜の名所として知られる城山公園は2024年6月に一部エリアをリニューアル。眼下には思川、天気のよい日は遥か南に富士山、西に大平山、北に男体山を一望することができる。また、近隣の思川堤防には桜の里親制度による思川桜が植樹されており、4月中旬頃まで桜の花が楽しめる。JR小山駅から徒歩8分と近く、気軽に訪れやすい。
2026年3月28日(土)〜4月19日(日)は「おやまの桜まつり」が開催。桜のライトアップが行われる小山市役所西側思川桜堤をはじめ、もともとの行政区分のあった地区ごとに「ふるさと桜まつり」も開催され、それらを総称して「おやまの桜まつり」として多くの人でにぎわう。
■【関東・群馬県】城之内公園の桜 / 城跡の周囲を巡るお堀の両側に桜の花が咲き誇る
開花状況：5分咲き(※2026年3月25日現在)
室町時代の1489年に築城された小泉城の本丸と二の丸の一部を整備した公園。周囲を巡るお堀の両側に植えられた桜は、地域でも有数の歴史をもち、春には爛漫と咲き誇る。
2026年3月27日(金)から4月5日(日)まで「城之内公園桜まつり」が開催予定。まつり期間中の日没から21時まではライトアップが実施される。
■【甲信越】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな名所の桜
■【甲信越・山梨県】慈雲寺の桜 / イトザクラと呼ばれる樹齢300年の見事なしだれ桜
開花状況：満開(※2026年3月25日現在)
県の天然記念物になっており、満開時に根本から上を見上げると桜の天蓋のように見える。樹齢300年以上のしだれ桜は、糸が垂れたように淡い紅色の花を咲かせることからイトザクラとも言われている。例年、3月下旬〜4月上旬頃にかけて、桜が開花し見頃を迎える。
■【甲信越・山梨県】舞鶴城公園の桜 / 石垣を囲んで156本の桜が咲く名所
開花状況：満開(※2026年3月25日現在)
山梨県甲府市にある甲府城は武田氏滅亡後、豊臣秀吉の命によって築城され、江戸時代には幕府の直轄地などとして栄えた。現在は舞鶴城公園として整備され稲荷櫓や石垣が整備されている。石垣を囲んで156本の桜が咲く、桜の名所としても知られている。駅から徒歩5分とアクセスも抜群だ。
■【甲信越・山梨県】妙了寺の桜 / 火災を逃れた樹齢100年超のしだれ桜が見事
開花状況：満開(※2026年3月25日現在)
南アルプス市にある妙了寺は、日蓮総本山「身延山久遠寺」に継ぐ寺で、「裏身延」と言われた古刹。境内にはソメイヨシノ、江戸桜、イトザクラが30本ほどある。なかでも樹齢100年を超えるしだれ桜は1949年(昭和24年)に起こった火災も逃れ、いまも毎年美しい花を咲かせる。
■【甲信越・山梨県】大法師公園の桜 / 2000本の桜が山頂を桜色に染める
開花状況：7分咲き(※2026年3月25日現在)
山梨県南巨摩郡富士川町に位置する大法師公園では、春に全山約2000本の桜が咲き競い、大法師山の小高い山頂が淡いピンクに染まる。桜並木をゆったりと散策すれば、桜の香りとともに、風に舞う花びらが静かな時間を演出する。公園内からは、甲府盆地や富士山、八ヶ岳が一望できる。「日本さくら名所100選」に選ばれている。
■【東海】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな名所の桜
■【東海・静岡県】大石寺の桜 / 5000本のソメイヨシノとしだれ桜の花が見事
開花状況：満開(※2026年3月25日現在)
広大な境内に5000本のソメイヨシノと情緒あふれるしだれ桜が咲き乱れる。国の重要文化財の五重塔もある。桜の見頃は4月上旬で五重塔と桜が風情ある景観を作り出している。風にそよぐ桜の花びらは、まるでピンク色の雪のように空に舞い上がり、その美しさは幻想的な夢の世界に迷い込んだよう。
毎年4月6日・7日は一般の花見客が進入禁止となる。また、法事などがあるため毎週土日は進入禁止。
■【東海・静岡県】秋葉ダム千本桜 / 浜松市内有数の桜の名所
開花状況：満開(※2026年3月25日現在)
静岡県浜松市天竜区龍山町に位置する秋葉ダム湖を中心に南北7.5キロにわたって約1000本の桜が咲き乱れる通称、秋葉ダム千本桜は浜松市内有数の桜の名所。桜が満開を迎えると、湖面に映る桜と青空が美しいコントラストを描き、自然豊かなダム周辺の景色がいっそう引き立つ。例年3月中旬〜3月下旬にかけて秋葉ダム桜まつりが開催され、地元の特産品の販売が行われる予定。
また、2026年3月29日(日)には、秋葉ダムさくらマラソンが開催。
■【東海・愛知県】木曽川堤の桜 / 樹齢100年を超える見事な桜並木が続く
開花状況：7分咲き(※2026年3月25日現在)
木曽川堤の桜は、国の名勝天然記念物に指定されている。138タワーパーク沿いの木曽川堤に、樹齢100年を超える見事な桜並木が約4キロ続く。1885年(明治18年)に堤防一帯に桜が植栽され、現在は600本以上の彼岸桜、しだれ桜を中心とした古木が堤防を覆うように咲く。
例年、3月下旬〜4月上旬頃が桜の見頃の時期となり、満開の桜で堤が淡いピンク色に染まり、訪れる人々を魅了する。また、2026年3月14日から4月5日(日)の期間は「138タワーパークさくら祭り」が開催。
■【東海・愛知県】山崎川四季の道の桜 / 山崎川沿いを満開の桜の花が彩る
開花状況：5分咲き(※2026年3月25日現在)
「日本さくら名所100選」にも選ばれた名古屋市の桜の名所。山崎川沿いを散策しながら、静かに花見を楽しめる。また、3月下旬から4月上旬にかけて見頃の時期には、約550本のソメイヨシノなどが咲き誇る。見頃の時期には、山崎川のかなえ橋〜鼎小橋(かなえこはし)南側の間の約120メートルにわたってライトアップを実施予定。
■【東海・愛知県】鶴舞公園の桜 / ライトアップで夜桜見物も楽しめる人気のエリア
開花状況：5分咲き(※2026年3月25日現在)
1909年(明治42年)に名古屋市が設置した最初の公園で、花の名所としても親しまれているスポットだ。噴水塔の北側に広がる桜林は「日本さくら名所100選」の地に選ばれ、園内で最も人気の高いエリア。春になると約750本の桜が咲き誇り、園内は華やかな雰囲気に包まれる。
2026年3月20日〜4月12日(日)には鶴舞公園桜まつりが開催。期間中ライトアップも行われ、夜桜見物も楽しめる。
■【東海・愛知県】岡崎城公園の桜 / 夜桜の情景は東海随一
開花状況：5分咲き(※2026年3月25日現在)
「日本さくら名所100選」に選定されている岡崎城公園は、徳川家康公が生まれた城として有名な岡崎城を中心とする公園と周辺にかけて約800本の桜が咲き競い、ことに夜桜風景は東海随一といわれる。園内は24時間開放しており、駅から10分とアクセスも良く、公園内などをのんびり散策することを楽しめる。公園内にあるパワースポット・龍城神社もおすすめ。
2026年3月25日から4月5日(日)まで、「岡崎の桜まつり」が開催。同期間の18時〜21時には、岡崎城公園、伊賀川、乙川沿いの桜がライトアップされ、夜桜を楽しめる。
■【東海・岐阜県】新境川堤の桜並木 / 「百十郎桜」と呼ばれる見事な桜並木
開花状況：5分咲き(※2026年3月25日現在)
市内を流れる新境川の両岸にはおよそ1000本の桜が立ち並び、日本さくらの会選定「日本さくら名所100選」にも選ばれている。地元出身の歌舞伎役者である市川百十郎がソメイヨシノの苗木を1000本寄贈したことから「百十郎桜」と呼ばれ、満開になると見事な桜並木となる。
2026年3月28日(土)〜4月5日(日)の9日間、市民公園、学びの森他で第50回各務原市桜まつりを開催。
■【東海・岐阜県】岐阜公園長良川堤の桜 / 長良川の堤を埋め尽くすソメイヨシノの桜並木
開花状況：5分咲き(※2026年3月25日現在)
岐阜公園のすぐそばを流れる長良川の堤にはソメイヨシノを中心とした約1キロの桜並木が続き、昼夜を問わず、多くの花見客でにぎわう。長良川を挟むように続く桜並木は、歴史ある岐阜城を背景に、風情ある美しい景観を楽しむことができる。例年、3月下旬〜4月上旬頃にかけてが、桜の見頃の時期となる。
■【東海・岐阜県】霞間ヶ渓の桜 / さまざまな種類の桜が一斉に咲き誇る
開花状況：5分咲き(※2026年3月25日現在)
春の訪れと共に、渓流沿いに山桜、ソメイヨシノ、しだれ桜など、7〜8種類、約1500本の桜が一斉に咲き誇る。桜の花が咲き乱れる様子は、遠くから見るとまるで霞がかかったように見えることから、いつしか「霞間ヶ渓(かまがたに)」と呼ばれるようになった。多数の桜が織りなす景観が優れていることから、1928年(昭和3年)に国の名勝と天然記念物に指定。全国でもこの2つを同時に指定されている桜は5カ所のみである。
2026年3月23日(月)〜4月5日(日)の期間は、霞間ヶ渓およびさくら会館前しだれ桜のライトアップが実施される。
■【東海・三重県】春谷寺エドヒガンザクラ / 推定樹齢約400年の古木が咲かせる美しい花
開花状況：満開(※2026年3月25日現在)
松阪市指定天然記念物の桜となり、地元の保存会に大切に保護されている推定樹齢約400年の古木。樹高・枝張りともに約10メートル、幹周囲約4メートルにもなる桜で、通称「彼岸ザクラ」と呼ばれており彼岸頃には可憐な美しい花を咲かせる。2026年も、さくら祭りは行われないが、開花時期にライトアップが行われる。
■【東海・三重県】大滝峡自然公園の桜 / 遊歩道はハイキングコースとしても最適
開花状況：5分咲き(※2026年3月25日現在)
三重県の大内山川下流、大滝峡キャンプ場内にある桜の名所。大滝峡自然公園には例年3月下旬から4月上旬にかけて約80本のソメイヨシノが咲き乱れ、毎年多くの花見客が訪れる。渓谷の清流と桜の風光明媚な風景が魅力で、遊歩道を歩きながら自然を満喫できる。
また、2025年3月には園内にある大滝峡キャンプ場がリニューアルオープンした。キャンプ場宿泊利用者のみ、コンロ持ち込みでバーベキューが可能だ(要予約)。
■【関西】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな名所の桜
■【関西・京都府】法金剛院の桜 / 彼岸桜系の紅枝垂変種の待賢門院桜
開花状況：7分咲き(※2026年3月25日現在)
平安初期、右大臣清原夏野が建てた山荘が前身で、平安末期に鳥羽天皇の中宮、待賢門院が再興し寺名を法金剛院と定めた。国の特別名勝である(五位山附)青女の滝(せいじょのたき)、名勝の浄土式庭園は四季折々の景観が人々を楽しませている「関西花の寺二十五ヶ所」の一つ。その苑池の端に立つ待賢門院桜は彼岸桜系の紅枝垂変種で待賢門院のゆかりの品種といわれる。
2026年の春の特別拝観は3月23日から4月5日(日)まで開催予定。
■【関西・京都府】地蔵禅院の桜 / 京都府の天然記念物に指定されたしだれ桜
開花状況：5分咲き(※2026年3月25日現在)
1727年(享保12年)に植えられたと伝わるしだれ桜は、京都市の円山公園にある先代の枝垂桜と親木同士が姉妹木といわれるもの。幹周2.4メートル、樹高約10メートルを誇り、京都府の天然記念物に指定されている。高台から望むパノラマと天然記念物のしだれ桜はとてもきれいだ。
2026年3月28日(土)から4月5日(日)までは、井手町玉川堤で「井手町さくらまつり」が開催。
■【関西・兵庫県】須磨寺の桜 / 源平ゆかりの古刹で桜を堪能
開花状況：7分咲き(※2026年3月25日現在)
木造十一面観音立像や普賢十羅刹女像といった国指定重要文化財から、源平ゆかりの敦盛公錦絵、青葉の笛由来記など多くの寺宝を所蔵する須磨寺。境内には四季折々の花木が植えられ、どの季節に訪れても自然の美が堪能できる。春にはソメイヨシノやしだれ桜などが咲き、参道では桜のトンネルが参拝者を迎えてくれる。
■【関西・兵庫県】花のみち(宝塚)の桜 / 宝塚の舞台に通じる花道のような桜並木
開花状況：5分咲き(※2026年3月25日現在)
宝塚市にある「花のみち」は、春には約60本のソメイヨシノが咲き誇る桜の名所。例年3月下旬〜4月頃に満開を迎え、多くの花見客でにぎわう。宝塚駅から宝塚大劇場に続く並木道は、車道に挟まれた一段高くなった中央部の歩道が特徴的で、舞台に通じる花道を思わせる美しい景観が広がる。
■【中国・四国】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな名所の桜
■【中国・広島県】ひろしま遊学の森 広島県緑化センター さくら通りの桜 / 早咲きから遅咲きまで約60品種の桜が咲き乱れる
開花状況：満開(※2026年3月25日現在)
標高差500メートル、125万平方メートルの山の中に広大な敷地を有する公園。野生、植栽を含め約60品種800本の桜が見られる。正面ゲートからおよそ3キロのレストハウス周辺から第5駐車場にかけての400メートル(さくら通り)にわたって桜並木がある。品種は、早咲きの寒桜、河津桜をはじめ、スタンダードなソメイヨシノや、八重紅枝垂をはじめとするしだれ桜、また遅咲きの八重桜である関山、紅普賢、御衣黄などがある。
2026年のさくら祭りの期間は3月20日から4月19日(日)までで、4月12日(日)(八重桜の見頃の時期)には「さくら祭りお楽しみイベント〜八重ざくらを楽しもう」を開催予定だ。
■【中国・山口県】厚狭川河畔の桜 / 桜に挟まれるように流れる厚狭川は見応えあり
開花状況：5分咲き(※2026年3月25日現在)
【※2026年3月現在、災害のためJR美祢線が運休しており、代行バスが運行しています】
厚狭川(あさがわ)は、美祢市と山陽小野田市を流れる二級河川で、春には約200本のソメイヨシノが咲き誇る。川沿いに続く桜並木は、満開時には水面に映り込み、風情ある景色を楽しめる。JR美祢駅から徒歩5分の便利な立地にあり、美祢市役所の近くで駐車場も広いため、アクセスしやすいのも魅力。桜が満開の時期になると多くの人が訪れ、にぎわいを見せる。
■【四国・高知県】牧野公園の桜 / 牧野博士ゆかりの桜の名所
開花状況：7分咲き(※2026年3月25日現在)
現在の高知県高岡郡佐川町出身の植物学者、牧野富太郎から送られたソメイヨシノの苗を植えたことをきっかけに桜の名所として整備された公園。牧野博士が命名した大島桜をはじめ、河津桜、薄墨桜、山桜などさまざまな品種の桜が咲き誇る。また、牧野博士のゆかりの植物約400種類の山野草や、ツツジなど多くの草木が植栽され、来訪者を出迎える。山の中腹には牧野博士の墓があり、佐川町の偉人を偲ぶことができる。
桜が見頃となる3月下旬から4月上旬にかけて、ぼんぼりに灯された夜桜も楽しめる。2026年3月19日から4月7日(火)は「牧野公園さくら祭り2026」が開催。
■【九州】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな名所の桜
■【九州・福岡県】秋月杉の馬場通りの桜 / 美しい自然と歴史的な景観が圧巻
開花状況：5分咲き(※2026年3月25日現在)
福岡県朝倉市にある秋月杉の馬場通りは、約500メートルの直線道路の両側に約200本のソメイヨシノが植えられており、春には桜のトンネルが見事な景観を作り出す桜の名所。大自然と城下町の歴史的景観のコントラストが調和し、美しい写真映えスポットとなる。例年3月下旬から4月上旬が見頃となる。
■【九州・福岡県】甘木公園の桜(朝倉市) / 自然豊かな県下屈指の桜の名所
開花状況：5分咲き(※2026年3月25日現在)
総面積31万7000平方メートルにもおよぶ、静かな自然環境に恵まれた公園。市民の憩いとくつろぎの場で、県下屈指の桜の名所として知られている。公園の中心の池をぐるりと囲むように、ソメイヨシノを中心に約4000本の桜が並び、池に映る桜の様は見事な光景だ。
3月下旬から4月上旬まではライトアップを実施。日没から23時頃まで点灯されるため、長い時間夜桜を観賞できる。
■【九州・福岡県】大宰府政庁跡の桜 / 特別史跡大宰府政庁跡の周辺の桜と史跡散策を楽しむ
開花状況：5分咲き(※2026年3月25日現在)
福岡県太宰府市にある大宰府政庁の史跡。大和朝廷の7世紀後半、奈良時代、平安時代を通して諸外国との交渉の窓口となる役所となった場所で、平城京、平安京に次ぐ規模の跡地を公園として整備された。政庁跡とその周辺に約100本の桜も植えられており、開花時期には太宰府の史跡に彩りを添える。
■【九州・鹿児島県】忠元公園の桜 / 2キロにおよぶ桜並木の下を歩いて春を満喫
開花状況：5分咲き(※2026年3月25日現在)
「日本さくら名所100選」に選ばれている桜の名所。3月下旬から4月上旬には約700本の桜が満開となり、2キロにわたる桜並木が花見客を出迎える。
2026年3月20日から4月5日(日)まで、「忠元公園桜まつりウィーク2026」が開催。期間中は屋台などが出店するほか、18時から21時まで夜桜提灯のライトアップを行う。
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【写真】2026年の開花を迎えた花見スポット
■【関東】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな名所の桜
開花状況：満開(※2026年3月25日現在)
第5代将軍徳川綱吉の側用人、柳澤吉保が造った和歌の趣味を基調とする「回遊式築山泉水」の大名庭園で1953年(昭和28年)に国の特別名勝に指定された。六義園のシンボルともいえるしだれ桜は、高さ約15メートル、幅は20メートルにもおよび、夜空に浮かび上がる姿は見応え十分。
■【関東・東京都】小石川後楽園の桜 / 多彩な桜が楽しめる、水戸徳川家上屋敷の庭園
開花状況：満開(※2026年3月25日現在)
小石川後楽園は都内に現存する大名庭園の中で最も古く、江戸期の庭園として典型的な回遊式築山泉水庭園。1629年(寛永6年)に水戸徳川家初代藩主・頼房が造成し、2代藩主・光圀(水戸黄門)の代に完成した。「海・山・川・田園」に見立てた起伏に富んだ景観の中に、日本と中国の景勝地が数多く展開する和漢の調和が美しい庭園。いまなおすぐれた景観を維持しており、特別史跡及び特別名勝として国の文化財に指定されている。田園の風景が表現されている花菖蒲田付近では、花を咲かせた山桜がのどかな雰囲気に彩りを添える。
■【関東・東京都】上野恩賜公園の桜 / 江戸時代より親しまれる桜の名所
開花状況：7分咲き(※2026年3月25日現在)
上野の山は、江戸時代から桜の名所として知られ、四季を通じて自然を存分に満喫できる。桜は天海僧正が吉野山から移植させたといわれ、公園さくら通りを中心に約800本の桜が園内を彩る。最寄り駅からも近く、美術館や博物館、動物園などもあって子どもから大人まで楽しめる。
2026年3月14日から4月5日(日)まで、うえの桜フェスタを開催。竹の台広場(噴水広場)でさまざまなイベントが催され、上野のお店を始めとした50店舗以上の物産展も大集合する。
■【関東・東京都】石神井公園の桜 / 遊歩道やボートから美しい桜を鑑賞
開花状況：7分咲き(※2026年3月25日現在)
木々に囲まれ落ち着いた風情の三宝寺池やボートで賑わう石神井池を中心に、3月下旬から4月上旬に約170本のソメイヨシノ、4月中旬には約70本の山桜が咲く。サービスセンター脇の並木は見事な花のトンネルに姿を変えるので、こちらも見逃せない。駅からは徒歩10分以内でアクセスもよく訪れやすい。公園内にある三宝寺池沼沢植物群落は国の天然記念物に指定されている。
■【杉並区】善福寺川緑地・和田堀公園の桜 / 川に沿って伸びる散策路沿いの桜並木が人気
開花状況：5分咲き(※2026年3月25日現在)
東京都杉並区に位置する、都内屈指の桜の名所。善福寺川に沿って、全長4.2キロメートルにわたり伸びる散策路沿いには、約700本の桜が植えられており、春には桜並木が見事な景観をつくる。遊歩道を歩きながらゆったりと桜を楽しめる。また、善福寺川が大きく蛇行する辺りに、川に沿って善福寺川緑地と和田掘公園が広がる。桜の枝が川にせり出し花を咲かせるさまは見応え十分。
■【関東・神奈川県】生田緑地の桜 / さまざまな桜を堪能
開花状況：5分咲き(※2026年3月25日現在)
生田緑地では、ソメイヨシノをはじめ、八重桜や山桜、里桜、しだれ桜などさまざまな種類の桜が楽しめる。枡形山展望台からの眺めは人気で、枡形山広場にはおよそ50本のソメイヨシノが咲き誇り、満開時には山全体がピンク色に包まれ幻想的な風景が広がる。生田緑地全体では約1500本の桜が見られる。展望台からは東京都心や多摩川など360度のパノラマが楽しめる。
■【関東・神奈川県】相模が丘仲よし小道 さくら百華の道の桜 / 64品種の桜で順次見頃が楽しめる
開花状況：5分咲き(※2026年3月25日現在)
道沿いに植えられている桜64品種218本によって、1月下旬の寒桜から4月下旬の奈良の八重桜、9月下旬からは十月桜などの秋桜で順次見頃を楽しめる1600メートルの緑道。地元の有志で設立された「NPO法人 さくら百華の道」によって、現在、維持管理されている。また、2026年3月28日(土)・29日(日)には、相模が丘さくら祭りが開催。
■【関東・千葉県】本土寺の桜 / 美しいあじさいや花菖蒲、桜で知られる日蓮宗の名刹
開花状況：7分咲き(※2026年3月25日現在)
1277年(健冶3年)に平賀一族の屋敷に地蔵堂を建立したのが始まり、あじさい寺として親しまれている。桜は枝垂れ桜、ソメイヨシノ、八重桜など合わせて100本程あり、3月下旬から4月の上旬にかけて見ることができる。6月上旬には花菖蒲が5000本、下旬に向けて十種類以上の紫陽花が境内中に咲き渡り、その数は5万本以上におよぶ。境内に四季の花々を楽しむことができる。
■【関東・栃木県】城山公園の桜(栃木県小山市) / 地区ごとの桜まつりで盛り上がる「おやまの桜まつり」
開花状況：5分咲き(※2026年3月25日現在)
古くから桜の名所として知られる城山公園は2024年6月に一部エリアをリニューアル。眼下には思川、天気のよい日は遥か南に富士山、西に大平山、北に男体山を一望することができる。また、近隣の思川堤防には桜の里親制度による思川桜が植樹されており、4月中旬頃まで桜の花が楽しめる。JR小山駅から徒歩8分と近く、気軽に訪れやすい。
2026年3月28日(土)〜4月19日(日)は「おやまの桜まつり」が開催。桜のライトアップが行われる小山市役所西側思川桜堤をはじめ、もともとの行政区分のあった地区ごとに「ふるさと桜まつり」も開催され、それらを総称して「おやまの桜まつり」として多くの人でにぎわう。
■【関東・群馬県】城之内公園の桜 / 城跡の周囲を巡るお堀の両側に桜の花が咲き誇る
開花状況：5分咲き(※2026年3月25日現在)
室町時代の1489年に築城された小泉城の本丸と二の丸の一部を整備した公園。周囲を巡るお堀の両側に植えられた桜は、地域でも有数の歴史をもち、春には爛漫と咲き誇る。
2026年3月27日(金)から4月5日(日)まで「城之内公園桜まつり」が開催予定。まつり期間中の日没から21時まではライトアップが実施される。
■【甲信越】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな名所の桜
■【甲信越・山梨県】慈雲寺の桜 / イトザクラと呼ばれる樹齢300年の見事なしだれ桜
開花状況：満開(※2026年3月25日現在)
県の天然記念物になっており、満開時に根本から上を見上げると桜の天蓋のように見える。樹齢300年以上のしだれ桜は、糸が垂れたように淡い紅色の花を咲かせることからイトザクラとも言われている。例年、3月下旬〜4月上旬頃にかけて、桜が開花し見頃を迎える。
■【甲信越・山梨県】舞鶴城公園の桜 / 石垣を囲んで156本の桜が咲く名所
開花状況：満開(※2026年3月25日現在)
山梨県甲府市にある甲府城は武田氏滅亡後、豊臣秀吉の命によって築城され、江戸時代には幕府の直轄地などとして栄えた。現在は舞鶴城公園として整備され稲荷櫓や石垣が整備されている。石垣を囲んで156本の桜が咲く、桜の名所としても知られている。駅から徒歩5分とアクセスも抜群だ。
■【甲信越・山梨県】妙了寺の桜 / 火災を逃れた樹齢100年超のしだれ桜が見事
開花状況：満開(※2026年3月25日現在)
南アルプス市にある妙了寺は、日蓮総本山「身延山久遠寺」に継ぐ寺で、「裏身延」と言われた古刹。境内にはソメイヨシノ、江戸桜、イトザクラが30本ほどある。なかでも樹齢100年を超えるしだれ桜は1949年(昭和24年)に起こった火災も逃れ、いまも毎年美しい花を咲かせる。
■【甲信越・山梨県】大法師公園の桜 / 2000本の桜が山頂を桜色に染める
開花状況：7分咲き(※2026年3月25日現在)
山梨県南巨摩郡富士川町に位置する大法師公園では、春に全山約2000本の桜が咲き競い、大法師山の小高い山頂が淡いピンクに染まる。桜並木をゆったりと散策すれば、桜の香りとともに、風に舞う花びらが静かな時間を演出する。公園内からは、甲府盆地や富士山、八ヶ岳が一望できる。「日本さくら名所100選」に選ばれている。
■【東海】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな名所の桜
■【東海・静岡県】大石寺の桜 / 5000本のソメイヨシノとしだれ桜の花が見事
開花状況：満開(※2026年3月25日現在)
広大な境内に5000本のソメイヨシノと情緒あふれるしだれ桜が咲き乱れる。国の重要文化財の五重塔もある。桜の見頃は4月上旬で五重塔と桜が風情ある景観を作り出している。風にそよぐ桜の花びらは、まるでピンク色の雪のように空に舞い上がり、その美しさは幻想的な夢の世界に迷い込んだよう。
毎年4月6日・7日は一般の花見客が進入禁止となる。また、法事などがあるため毎週土日は進入禁止。
■【東海・静岡県】秋葉ダム千本桜 / 浜松市内有数の桜の名所
開花状況：満開(※2026年3月25日現在)
静岡県浜松市天竜区龍山町に位置する秋葉ダム湖を中心に南北7.5キロにわたって約1000本の桜が咲き乱れる通称、秋葉ダム千本桜は浜松市内有数の桜の名所。桜が満開を迎えると、湖面に映る桜と青空が美しいコントラストを描き、自然豊かなダム周辺の景色がいっそう引き立つ。例年3月中旬〜3月下旬にかけて秋葉ダム桜まつりが開催され、地元の特産品の販売が行われる予定。
また、2026年3月29日(日)には、秋葉ダムさくらマラソンが開催。
■【東海・愛知県】木曽川堤の桜 / 樹齢100年を超える見事な桜並木が続く
開花状況：7分咲き(※2026年3月25日現在)
木曽川堤の桜は、国の名勝天然記念物に指定されている。138タワーパーク沿いの木曽川堤に、樹齢100年を超える見事な桜並木が約4キロ続く。1885年(明治18年)に堤防一帯に桜が植栽され、現在は600本以上の彼岸桜、しだれ桜を中心とした古木が堤防を覆うように咲く。
例年、3月下旬〜4月上旬頃が桜の見頃の時期となり、満開の桜で堤が淡いピンク色に染まり、訪れる人々を魅了する。また、2026年3月14日から4月5日(日)の期間は「138タワーパークさくら祭り」が開催。
■【東海・愛知県】山崎川四季の道の桜 / 山崎川沿いを満開の桜の花が彩る
開花状況：5分咲き(※2026年3月25日現在)
「日本さくら名所100選」にも選ばれた名古屋市の桜の名所。山崎川沿いを散策しながら、静かに花見を楽しめる。また、3月下旬から4月上旬にかけて見頃の時期には、約550本のソメイヨシノなどが咲き誇る。見頃の時期には、山崎川のかなえ橋〜鼎小橋(かなえこはし)南側の間の約120メートルにわたってライトアップを実施予定。
■【東海・愛知県】鶴舞公園の桜 / ライトアップで夜桜見物も楽しめる人気のエリア
開花状況：5分咲き(※2026年3月25日現在)
1909年(明治42年)に名古屋市が設置した最初の公園で、花の名所としても親しまれているスポットだ。噴水塔の北側に広がる桜林は「日本さくら名所100選」の地に選ばれ、園内で最も人気の高いエリア。春になると約750本の桜が咲き誇り、園内は華やかな雰囲気に包まれる。
2026年3月20日〜4月12日(日)には鶴舞公園桜まつりが開催。期間中ライトアップも行われ、夜桜見物も楽しめる。
■【東海・愛知県】岡崎城公園の桜 / 夜桜の情景は東海随一
開花状況：5分咲き(※2026年3月25日現在)
「日本さくら名所100選」に選定されている岡崎城公園は、徳川家康公が生まれた城として有名な岡崎城を中心とする公園と周辺にかけて約800本の桜が咲き競い、ことに夜桜風景は東海随一といわれる。園内は24時間開放しており、駅から10分とアクセスも良く、公園内などをのんびり散策することを楽しめる。公園内にあるパワースポット・龍城神社もおすすめ。
2026年3月25日から4月5日(日)まで、「岡崎の桜まつり」が開催。同期間の18時〜21時には、岡崎城公園、伊賀川、乙川沿いの桜がライトアップされ、夜桜を楽しめる。
■【東海・岐阜県】新境川堤の桜並木 / 「百十郎桜」と呼ばれる見事な桜並木
開花状況：5分咲き(※2026年3月25日現在)
市内を流れる新境川の両岸にはおよそ1000本の桜が立ち並び、日本さくらの会選定「日本さくら名所100選」にも選ばれている。地元出身の歌舞伎役者である市川百十郎がソメイヨシノの苗木を1000本寄贈したことから「百十郎桜」と呼ばれ、満開になると見事な桜並木となる。
2026年3月28日(土)〜4月5日(日)の9日間、市民公園、学びの森他で第50回各務原市桜まつりを開催。
■【東海・岐阜県】岐阜公園長良川堤の桜 / 長良川の堤を埋め尽くすソメイヨシノの桜並木
開花状況：5分咲き(※2026年3月25日現在)
岐阜公園のすぐそばを流れる長良川の堤にはソメイヨシノを中心とした約1キロの桜並木が続き、昼夜を問わず、多くの花見客でにぎわう。長良川を挟むように続く桜並木は、歴史ある岐阜城を背景に、風情ある美しい景観を楽しむことができる。例年、3月下旬〜4月上旬頃にかけてが、桜の見頃の時期となる。
■【東海・岐阜県】霞間ヶ渓の桜 / さまざまな種類の桜が一斉に咲き誇る
開花状況：5分咲き(※2026年3月25日現在)
春の訪れと共に、渓流沿いに山桜、ソメイヨシノ、しだれ桜など、7〜8種類、約1500本の桜が一斉に咲き誇る。桜の花が咲き乱れる様子は、遠くから見るとまるで霞がかかったように見えることから、いつしか「霞間ヶ渓(かまがたに)」と呼ばれるようになった。多数の桜が織りなす景観が優れていることから、1928年(昭和3年)に国の名勝と天然記念物に指定。全国でもこの2つを同時に指定されている桜は5カ所のみである。
2026年3月23日(月)〜4月5日(日)の期間は、霞間ヶ渓およびさくら会館前しだれ桜のライトアップが実施される。
■【東海・三重県】春谷寺エドヒガンザクラ / 推定樹齢約400年の古木が咲かせる美しい花
開花状況：満開(※2026年3月25日現在)
松阪市指定天然記念物の桜となり、地元の保存会に大切に保護されている推定樹齢約400年の古木。樹高・枝張りともに約10メートル、幹周囲約4メートルにもなる桜で、通称「彼岸ザクラ」と呼ばれており彼岸頃には可憐な美しい花を咲かせる。2026年も、さくら祭りは行われないが、開花時期にライトアップが行われる。
■【東海・三重県】大滝峡自然公園の桜 / 遊歩道はハイキングコースとしても最適
開花状況：5分咲き(※2026年3月25日現在)
三重県の大内山川下流、大滝峡キャンプ場内にある桜の名所。大滝峡自然公園には例年3月下旬から4月上旬にかけて約80本のソメイヨシノが咲き乱れ、毎年多くの花見客が訪れる。渓谷の清流と桜の風光明媚な風景が魅力で、遊歩道を歩きながら自然を満喫できる。
また、2025年3月には園内にある大滝峡キャンプ場がリニューアルオープンした。キャンプ場宿泊利用者のみ、コンロ持ち込みでバーベキューが可能だ(要予約)。
■【関西】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな名所の桜
■【関西・京都府】法金剛院の桜 / 彼岸桜系の紅枝垂変種の待賢門院桜
開花状況：7分咲き(※2026年3月25日現在)
平安初期、右大臣清原夏野が建てた山荘が前身で、平安末期に鳥羽天皇の中宮、待賢門院が再興し寺名を法金剛院と定めた。国の特別名勝である(五位山附)青女の滝(せいじょのたき)、名勝の浄土式庭園は四季折々の景観が人々を楽しませている「関西花の寺二十五ヶ所」の一つ。その苑池の端に立つ待賢門院桜は彼岸桜系の紅枝垂変種で待賢門院のゆかりの品種といわれる。
2026年の春の特別拝観は3月23日から4月5日(日)まで開催予定。
■【関西・京都府】地蔵禅院の桜 / 京都府の天然記念物に指定されたしだれ桜
開花状況：5分咲き(※2026年3月25日現在)
1727年(享保12年)に植えられたと伝わるしだれ桜は、京都市の円山公園にある先代の枝垂桜と親木同士が姉妹木といわれるもの。幹周2.4メートル、樹高約10メートルを誇り、京都府の天然記念物に指定されている。高台から望むパノラマと天然記念物のしだれ桜はとてもきれいだ。
2026年3月28日(土)から4月5日(日)までは、井手町玉川堤で「井手町さくらまつり」が開催。
■【関西・兵庫県】須磨寺の桜 / 源平ゆかりの古刹で桜を堪能
開花状況：7分咲き(※2026年3月25日現在)
木造十一面観音立像や普賢十羅刹女像といった国指定重要文化財から、源平ゆかりの敦盛公錦絵、青葉の笛由来記など多くの寺宝を所蔵する須磨寺。境内には四季折々の花木が植えられ、どの季節に訪れても自然の美が堪能できる。春にはソメイヨシノやしだれ桜などが咲き、参道では桜のトンネルが参拝者を迎えてくれる。
■【関西・兵庫県】花のみち(宝塚)の桜 / 宝塚の舞台に通じる花道のような桜並木
開花状況：5分咲き(※2026年3月25日現在)
宝塚市にある「花のみち」は、春には約60本のソメイヨシノが咲き誇る桜の名所。例年3月下旬〜4月頃に満開を迎え、多くの花見客でにぎわう。宝塚駅から宝塚大劇場に続く並木道は、車道に挟まれた一段高くなった中央部の歩道が特徴的で、舞台に通じる花道を思わせる美しい景観が広がる。
■【中国・四国】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな名所の桜
■【中国・広島県】ひろしま遊学の森 広島県緑化センター さくら通りの桜 / 早咲きから遅咲きまで約60品種の桜が咲き乱れる
開花状況：満開(※2026年3月25日現在)
標高差500メートル、125万平方メートルの山の中に広大な敷地を有する公園。野生、植栽を含め約60品種800本の桜が見られる。正面ゲートからおよそ3キロのレストハウス周辺から第5駐車場にかけての400メートル(さくら通り)にわたって桜並木がある。品種は、早咲きの寒桜、河津桜をはじめ、スタンダードなソメイヨシノや、八重紅枝垂をはじめとするしだれ桜、また遅咲きの八重桜である関山、紅普賢、御衣黄などがある。
2026年のさくら祭りの期間は3月20日から4月19日(日)までで、4月12日(日)(八重桜の見頃の時期)には「さくら祭りお楽しみイベント〜八重ざくらを楽しもう」を開催予定だ。
■【中国・山口県】厚狭川河畔の桜 / 桜に挟まれるように流れる厚狭川は見応えあり
開花状況：5分咲き(※2026年3月25日現在)
【※2026年3月現在、災害のためJR美祢線が運休しており、代行バスが運行しています】
厚狭川(あさがわ)は、美祢市と山陽小野田市を流れる二級河川で、春には約200本のソメイヨシノが咲き誇る。川沿いに続く桜並木は、満開時には水面に映り込み、風情ある景色を楽しめる。JR美祢駅から徒歩5分の便利な立地にあり、美祢市役所の近くで駐車場も広いため、アクセスしやすいのも魅力。桜が満開の時期になると多くの人が訪れ、にぎわいを見せる。
■【四国・高知県】牧野公園の桜 / 牧野博士ゆかりの桜の名所
開花状況：7分咲き(※2026年3月25日現在)
現在の高知県高岡郡佐川町出身の植物学者、牧野富太郎から送られたソメイヨシノの苗を植えたことをきっかけに桜の名所として整備された公園。牧野博士が命名した大島桜をはじめ、河津桜、薄墨桜、山桜などさまざまな品種の桜が咲き誇る。また、牧野博士のゆかりの植物約400種類の山野草や、ツツジなど多くの草木が植栽され、来訪者を出迎える。山の中腹には牧野博士の墓があり、佐川町の偉人を偲ぶことができる。
桜が見頃となる3月下旬から4月上旬にかけて、ぼんぼりに灯された夜桜も楽しめる。2026年3月19日から4月7日(火)は「牧野公園さくら祭り2026」が開催。
■【九州】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな名所の桜
■【九州・福岡県】秋月杉の馬場通りの桜 / 美しい自然と歴史的な景観が圧巻
開花状況：5分咲き(※2026年3月25日現在)
福岡県朝倉市にある秋月杉の馬場通りは、約500メートルの直線道路の両側に約200本のソメイヨシノが植えられており、春には桜のトンネルが見事な景観を作り出す桜の名所。大自然と城下町の歴史的景観のコントラストが調和し、美しい写真映えスポットとなる。例年3月下旬から4月上旬が見頃となる。
■【九州・福岡県】甘木公園の桜(朝倉市) / 自然豊かな県下屈指の桜の名所
開花状況：5分咲き(※2026年3月25日現在)
総面積31万7000平方メートルにもおよぶ、静かな自然環境に恵まれた公園。市民の憩いとくつろぎの場で、県下屈指の桜の名所として知られている。公園の中心の池をぐるりと囲むように、ソメイヨシノを中心に約4000本の桜が並び、池に映る桜の様は見事な光景だ。
3月下旬から4月上旬まではライトアップを実施。日没から23時頃まで点灯されるため、長い時間夜桜を観賞できる。
■【九州・福岡県】大宰府政庁跡の桜 / 特別史跡大宰府政庁跡の周辺の桜と史跡散策を楽しむ
開花状況：5分咲き(※2026年3月25日現在)
福岡県太宰府市にある大宰府政庁の史跡。大和朝廷の7世紀後半、奈良時代、平安時代を通して諸外国との交渉の窓口となる役所となった場所で、平城京、平安京に次ぐ規模の跡地を公園として整備された。政庁跡とその周辺に約100本の桜も植えられており、開花時期には太宰府の史跡に彩りを添える。
■【九州・鹿児島県】忠元公園の桜 / 2キロにおよぶ桜並木の下を歩いて春を満喫
開花状況：5分咲き(※2026年3月25日現在)
「日本さくら名所100選」に選ばれている桜の名所。3月下旬から4月上旬には約700本の桜が満開となり、2キロにわたる桜並木が花見客を出迎える。
2026年3月20日から4月5日(日)まで、「忠元公園桜まつりウィーク2026」が開催。期間中は屋台などが出店するほか、18時から21時まで夜桜提灯のライトアップを行う。
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