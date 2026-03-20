W¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÄ«¥É¥é¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡ÙÆÊÌÚ¤ÏÇúPR¤Ê¤Î¤ËÀÅ²¬¤ÏÍÍ»Ò¸«¡Ä¥â¥Ç¥ë½Ð¿ÈÃÏ¤Ë°ÛÍÍ¤Ê¡È²¹ÅÙº¹¡É
¡¡3·î30Æü¤ËÊüÁ÷³«»Ï¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë2026Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¡£ÌÀ¼£»þÂå¤Î´Ç¸î³¦¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤¿¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¤À¡£ÄÌ¾ï¡¢Ä«¥É¥é¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÊª¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤Ï¡¢ÊüÁ÷³«»Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ´±Ì±°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ç®Îõ¤Ê¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Î¤¬ÄÌÎã¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤È¤Ï¾¯¡¹°Û¤Ê¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¥í¥¹¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á? Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
ÂçÅÄ¸¶»Ô¤ÏÀ¸²ÈÀ×¤ËµÇ°Èê
¡Öº£²ó¤Ï2008Ç¯ÅÙ¸å´ü¤Î¡Ø¤À¤ó¤À¤ó¡Ù°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë17Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥À¥Ö¥ë¥Ò¥í¥¤¥óÀ©¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¿Í¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¤Ç¤Î¹¥±é¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¸«¾å°¦¤µ¤ó¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤Ï2400¿ÍÄ¶¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¿·À±¤Î¾åºä¼ùÎ¤¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¥É¥é¥Þ¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤Î¡Ö¥È¥ì¥¤¥ó¥É¡¦¥Ê¡¼¥¹¡Ê¿¦¶È´Ç¸îÉØ¡Ë¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿Âç´ØÏÂ¡Ê¤Á¤«¡Ë¤µ¤ó¤ÈÎëÌÚ²í¡Ê¤Þ¤µ¡Ë¤µ¤ó¡£Æó¿Í¤ÏÌÀ¼£»þÂå¤Ë´Ç¸î¤ÎÆ»¤ò»Ö¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÈÅÏ¤Ã¤¿Àè¶î¼Ô¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¸«¾å°¦¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦Âç´ØÏÂ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©¹õ±©ÈÍ¡Ê¸½ºß¤ÎÂçÅÄ¸¶»Ô¡Ë¤Î²ÈÏ·¤ÎÌ¼¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£°ìÊý¡¢¾åºä¼ùÎ¤¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦ÎëÌÚ²í¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©¤Î»ÎÂ²¤ÎÌ¼¤È¤¤¤¦½Ð¼«¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢ÊüÁ÷³«»Ï¤òÁ°¤ËÀ¨¤Þ¤¸¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Âç´ØÏÂ¤µ¤ó¤Î½Ð¿ÈÃÏ¡¦ÆÊÌÚ¸©ÂçÅÄ¸¶»Ô¤À¡£
¡ÖÂçÅÄ¸¶»Ô¤Ç¤Ï¡¢»ÔÄ¹¤ò²ñÄ¹¤Ë¿ø¤¨¤¿¡ØÂç´ØÏÂ¤ò¹¤á¤ë²ñ¡Ù¤¬È¯Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÔÌò½ê¤Ë¤ÏµðÂç¤Ê·ü¿âËë¤¬·Ç¤²¤é¤ì¡¢»ÔÆâ³Æ½ê¤Ë¤Ï¤Î¤Ü¤ê´ú¤¬ÎÓÎ©¡£Èà½÷¤ÎÂÀ×¤òÃ©¤ë¥¬¥¤¥É¥Þ¥Ã¥×¤òºîÀ®¤·¡¢»ÔÎ©»ñÎÁ´Û¤Ç¤ÏÆÃÊÌÅ¸¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÀ¸²ÈÀ×¤Ë¡ØÆüËÜ¶áÂå´Ç¸î¤ÎÀè¶î¼Ô¡¡Âç´ØÏÂ¤Î¸Î¶¿¡Ù¤ÈÂç¤¤¯½ñ¤«¤ì¤¿µÇ°Èê¤â·ú¤Æ¡¢ÊüÁ÷¤òµ¡¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤ÈPR¤ËÌöµ¯¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤·¤¿À¹¤ê¾å¤¬¤ê¼«ÂÎ¤Ï¡¢Ä«¥É¥é¤ÎÉñÂæ¤È¤·¤Æ¤Ï·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö2023Ç¯ÊüÁ÷¤Î¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤µ¤ó¼ç±é¡Ø¤é¤ó¤Þ¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¹âÃÎ¸©¤¬¸©¤òµó¤²¤Æ¥â¥Ç¥ë¤ÎËÒÌîÉÙÂÀÏºÇî»Î¤ò¥×¥Ã¥·¥å¤·¡¢´Ñ¸÷µÒÁý¤Ë·Ò¤²¤¿À®¸ùÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä«¥É¥éÊüÁ÷¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÃÏ¸µ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡È²¦Æ»¡É¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é²¿¤â¤·¤Ê¤¤¼«¼£ÂÎ¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ«¥É¥é¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤âÈó¾ï¤Ëµ©¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¡Ö»Ë¼Â¤Î¶õÇò¡×¤È¤¤¤¦ÊÉ
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤Î¤â¤¦°ì¿Í¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¡¢ÎëÌÚ²í¤µ¤ó¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ëÀÅ²¬¸©¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤ÉÀÅ¤«¤Ê¤Þ¤Þ¤À¡£¤Þ¤ë¤ÇÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤¹¤éÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸ø¼°¤ÊPR¤ÎÆ°¤¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©¤¬¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¿¼¹ï¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÍýÍ³¤ÏÌÀ³Î¤Ç¡¢ÎëÌÚ²í¤µ¤ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÎò»ËÅª»ñÎÁ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¾¯¤Ê¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Âç´ØÏÂ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²ÈÏ·¤ÎÌ¼¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤â¤¢¤ê¡¢·ÐÎò¤äÃøºî¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬ÎëÌÚ²í¤µ¤ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀÅ²¬¤Î¤É¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾¯½÷»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÉÔÌÀ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤¬½ñ¤»Ä¤·¤¿°ì¼¡»ñÎÁ¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤½¤Î»ñÎÁ¤Î¾¯¤Ê¤µ¤Ï¡¢Ä«¥É¥éÊüÁ÷¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿´ØÏ¢ËÜ¤Ç¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼Âºß¥â¥Ç¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë²òÀâ½ñ¤¬¤µ¤Ã¤½¤¯½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç´ØÏÂ¤µ¤ó¤Î·ÐÎò¤òµ¤·¤¿Ç¯É½¤¬4¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¾ÜºÙ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÎëÌÚ²í¤µ¤ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï1¥Ú¡¼¥¸¤É¤³¤í¤«1¹Ô¤âÇ¯É½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡»ñÎÁ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯ºÝ¤Ë¡ÖÁÏºî¡×¤ÇËä¤á¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡¢¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤Î´Ç¸î¹Í¾Ú¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ´Ç¸îÎò»Ë³Ø²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢Å·ÍýÂç³Ø°åÎÅ³ØÉô´Ç¸î³Ø²Ê¤ÎÎëÌÚµª»Ò¶µ¼ø¤ÏÂç³Ø¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡ÖÎëÌÚ²í¤µ¤ó¤Ï¼ÂÊª¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿ÉÁ¤«¤ìÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎëÌÚ¶µ¼ø¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¼ÂºÝ¤ÎÎëÌÚ²í¤µ¤ó¤Ï»ÎÂ²¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ê¡¢±Ñ¸ì¤¬´®Ç½¤ÇÄÌÌõ¤ä¼Â½¬»ØÆ³¤â¤³¤Ê¤¹¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÊºÍ½÷¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡ÈºÍ½÷¡É¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÁü¤ËÂÐ¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡ÆÊÌÚ¤ÎÇ®¶¸¤È¡¢ÀÅ²¬¤ÎÀÅ¼ä¡£¤³¤ÎÂÐ¾ÈÅª¤Ê²¹ÅÙº¹¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë´Ç¸î¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢3·î30Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£