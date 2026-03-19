ÃæÂ¼¹¾Î¤»Ò¡¡É×¡¦¥Ð¥ë¥È»á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤ÌÀ¤«¤¹¡¡Ý¯°ææÆ¤â¶Ã¤¯¡Ö¥É¥é¥Þ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÂ¼¹¾Î¤»Ò¡Ê57¡Ë¤¬19ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÝ¯°æ¡¦ÍµÈ THEÌë²ñ¡×¡Ê¸å10¡¦00¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£É×¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¼Â¶È²È¤Î¥·¥ã¥ë¥ë¡¦¥¨¥É¥¥¥¢¡¼¥ë¡¦¥Ð¥ë¥È»á¡Ê55¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤«¤é¡¢ºòÇ¯9·î¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Ë°Ü½»Ãæ¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î¼èºà¤ÇË¬¤ì¤¿Íò¡¦Ý¯°ææÆ¤¬¡¢ÃæÂ¼¤Î¼«Âð¤òË¬¤ì¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡É×¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ÃæÂ¼¤Ï¡ÖÉ×¤¬½é¤á¤Æ½ÐÄ¥¤ÇÅìµþ¤ËÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Û¥Æ¥ë¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤ò¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤¿¤é»ä¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬ºÇ½é¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þÃæÂ¼¤Ï¡ÖÂç¤¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¸ÀÍÕ¤â¸ò¤ï¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¤½¤Î¿ô¥«·î¸å¤Ë¡¢ÃæÂ¼¤¬¥Ñ¥ê¤Ë1¿Í¤ÇÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¡¢¸½ÃÏ¤ÎÃÎ¿Í¤È¿©»ö¤ò¤¹¤ë»þ¤Ë¡¢¡Ö°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÃç´Ö¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤¬É×¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¡ÈËÍ¤Î¤³¤È³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡È¤¢¡¢³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡É¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢Ý¯°æ¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê±¿Ì¿Åª¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¥É¥é¥Þ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤È¥Ð¥ë¥È»á¤Ï2000Ç¯·ëº§¡£04Ç¯¤ËÂè1»ÒÄ¹½÷¡¢07Ç¯¤ËÂè2»ÒÄ¹ÃË¡¢10Ç¯¤ËÂè3»Ò¼¡½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£