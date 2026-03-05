「おいしい蒟蒻ゼリー」がリニューアル


【写真を見る】ドラえもんは色から連想してラムネ味、ドラミちゃんのメロン味は好物のメロンパンから連想したもの

毎日へとへとな私たち。一息つくお供にスイーツは欠かせませんが、「カロリーが気になる…」という罪悪感と、「でも満足感がなきゃ意味がない！」という欲求の間で揺れ動くこと、ありませんか？

そこで、先日行われた「たらみ」の新製品発表会で、編集部が「これは常備して使い分けたい！」と思った2つのラインをご紹介します。

■罪悪感なし！リニューアルした「おいしい蒟蒻ゼリー」

「おいしい蒟蒻ゼリー」がリニューアル


おなじみのパウチタイプの蒟蒻ゼリー。今回のリニューアルでさらに私たちにうれしいポイントが！

まずは、99kcal以下＆脂質0という安心感。

今回試食した「おいしい蒟蒻ゼリー ぶどう味」は、パッケージそのもののような、ぶどうのジューシーさが楽しめます。

食物繊維に加え、脳のエネルギー源になるぶどう糖を配合。子どものおやつにもぴったりですね。

そのままで食べるのはもちろん、おすすめは冷凍庫で凍らせること。

冷凍庫から出して15分ほど待ち、少し溶け始めたところを揉んで食べると、シャリプルな新食感に！ この「15分待つ間」を、あえて何もしない休憩時間にするのもいいですね。

■夜の贅沢！本格すぎる「たらみ Dessert」

たらみ Dessertの新商品のテーマは「インド」


今日は本当に頑張った！という日の自分へのご褒美にぴったりなのがこちら。

異国情緒たっぷりで、「何か甘くて美味しいものが食べたい」という欲求を叶えてくれます。

「りんごチャイゼリー」は、 一口食べてスパイス感にびっくり。

シナモンなどがしっかり効いた本格的な風味のなめらかゼリーに、シャキシャキのりんごや蒟蒻タピオカなどいろいろなアクセントが楽しい一品。

「マンゴーラッシーゼリー」は、とろけるような食感と濃厚なマンゴーの風味が絶妙。専門店へ行く時間も気力もない夜、スーパーでこれが買えるなんて幸せです！

■「中の人」に聞いた！明日からマネできる極上アレンジ

発表会会場で、たらみの社員さんに「実はやってる、お気に入りの食べ方」をこっそり聞いてみました。すぐにマネしたくなるものばかりですよ！

「ソーダやお酒で割って、フルーツを満喫！」

「たらみのどっさり」シリーズをグラスに入れ、ソーダやお酒で割るアイデア。フルーツの風味がしっかりしているので、即席の贅沢カクテルになります。しっかり混ぜてスムージー風にするのもおすすめだとか。お酒は大人限定の楽しみ方ですが、ぜひお試しを！

「甘党さんは生クリームをトッピング」

さっぱりしたゼリーに生クリームのまろやかさをプラス。この「ちょい足し」で、一気に豪華なスイーツに！

「『とろける味わい』を凍らせるのが好き」

「とろける味わい」シリーズを凍らせる通な楽しみ方も。夏の暑い日、自分だけの秘密の楽しみになりそうですね。

カロリー控えめでジューシーな「おいしい蒟蒻ゼリー」と、旅行気分で贅沢味の「たらみ Dessert」、あなたはどっち派ですか？

新商品は3月1日より順次店頭に並ぶとのこと。冷蔵庫に常備して「今はどっちの甘さが欲しいかな？」と自分と相談しながら選ぶのも楽しいですね。

取材・文＝編集部Y

【商品情報】

おいしい蒟蒻ゼリー 各種（オープン価格）

ドラえもん おいしい蒟蒻ゼリー（オープン価格）

たらみ Dessert マンゴーラッシーゼリー／りんごチャイゼリー（希望小売価格　税抜225円）

©Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK