今買い足すなら「ちょい辛口」！【ZARA】40・50代が似合う♡「レザー風アイテム」
寒さが厳しい冬は、ついふんわり素材のアイテムばかりに頼りがち。気づけば毎日同じような着こなしで、マンネリを感じることもありそうです。そんな時におすすめなのが、【ZARA（ザラ）】のレザー風アイテム。ほんのり辛口な素材感が、冬コーデをキリッと引き締めつつ、さりげなく新鮮な雰囲気をプラスしてくれそう。40・50代に似合うアイテムを厳選したので、新しくアイテムを買い足す前に、ぜひチェックしてみて。
レザー調ボンバーで冬コーデを一気に刷新
【ZARA】「フェイクレザーボンバージャケット」\8,590（税込）
冬コーデの雰囲気をパッと変えたいなら、アウターにレザー風アイテムを取り入れるのがおすすめ。こちらのボンバージャケットは、つや感のある素材がクールさを引き立てる一枚。ハードな雰囲気でありながら、ノッチドラペルが上品さを添えてくれるので、ラフになりすぎず大人世代にもぴったりです。ややゆとりのある身幅に裾のゴムが加わり、自然にコンパクトにまとまるシルエットも魅力。幅広いボトムスと合わせやすい丈感で、デイリーコーデにも活躍してくれそう。